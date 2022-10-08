https://crimea.ria.ru/20221008/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1124755351.html

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T00:01

2022-10-08T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без дождя. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.В Ялте и Алуште тоже не обещают дождей. Ночью температура +13…15, днем воздух прогреется до +21…23. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.В Судаке, Феодосии и Керчи без осадков ночью +12…14, днем до +22.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии и Евпатории +19, в Азовском море +18, в Керченском проливе +17.

https://crimea.ria.ru/20221007/shkvalnyy-veter-obrushitsya-na-krym-v-vykhodnye--fobos-1124749539.html

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