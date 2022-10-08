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Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T00:01
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погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без дождя. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.В Ялте и Алуште тоже не обещают дождей. Ночью температура +13…15, днем воздух прогреется до +21…23. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.В Судаке, Феодосии и Керчи без осадков ночью +12…14, днем до +22.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии и Евпатории +19, в Азовском море +18, в Керченском проливе +17.
https://crimea.ria.ru/20221007/shkvalnyy-veter-obrushitsya-na-krym-v-vykhodnye--fobos-1124749539.html
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 8 октября

00:01 08.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на южном и восточном побережье до +15, днем +18…23, в горах +12…17", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без дождя. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.
В Ялте и Алуште тоже не обещают дождей. Ночью температура +13…15, днем воздух прогреется до +21…23. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.
В Судаке, Феодосии и Керчи без осадков ночью +12…14, днем до +22.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты +20 градусов, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии и Евпатории +19, в Азовском море +18, в Керченском проливе +17.
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 октября
22:06Главные события и заявления дня: 7 октября
21:43Ученые назвали топ продуктов для ума
21:14О чем может сигнализировать сильная усталость
20:51Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей
20:24Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда
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19:23В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
19:13Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей
19:01Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине
18:43Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором ехала Собчак
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