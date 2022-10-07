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Пришло время оформлять виртуальную банковскую карту!
Пришло время оформлять виртуальную банковскую карту! - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Пришло время оформлять виртуальную банковскую карту!
Виртуальная или цифровая банковская карта – это современная альтернатива пластиковой, только наделенная рядом преимуществ. Что представляет собой такая карта,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T11:47
2022-10-07T11:47
2022-10-07T11:47
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Виртуальная или цифровая банковская карта – это современная альтернатива пластиковой, только наделенная рядом преимуществ. Что представляет собой такая карта, какие операции она поддерживает, как оформить и пользоваться этим новшеством, объясняют сотрудники ведущего банка Крыма.В отличии от обычной пластиковой, виртуальную карту невозможно потерять, повредить, она выпускается и перевыпускается в течение нескольких минут. Вор не сможет ее украсть, а мошенник – копировать или использовать CVC-код для списания средств и оплаты товаров. Еще одно преимущество – отказ от использования пластика положительно влияет на экологию.Безопасность и функциональность"Виртуальная карта – это полноценный аналог классической банковской карты, при этом без физического носителя. Ее реквизиты, то есть номер, срок действия и cvc-код, хранятся в мобильном приложении", – сообщили сотрудники банка.Цифровой картой можно оплачивать товары и услуги в магазинах и на электронных площадках, хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета. Кроме того, виртуальную карту можно привязать к платежному приложению Mir Pay и производить оплату смартфоном в обычных магазинах или транспорте (для держателей android).Никаких автосписываний!Совершать покупки в интернет-магазинах специалисты в сфере финансовой безопасности рекомендуют делать именно с виртуальной картой. Ее можно выпустить даже под определенную покупку и перечислить нужную сумму, отмечают они."Важно, что в этом случае покупатель указывает реквизиты виртуальной карты, а не данные счета на котором хранится большая часть денег. Это оградит средства покупателя от угрозы списания недобросовестным продавцом или мошенником даже в том случае, когда клиент не смог удержаться от покупки на подозрительном сайте", – подчеркивают сотрудники банка.Правила безопасностиГлавное правило безопасности для владельцев таких карт – обеспечить безопасность смартфона к которому она привязана. Для этого достаточно загружать только официальные приложения и оперативно устанавливать обновления. Кроме того, нельзя передавать данные карты – номер, срок действия и cvc-код третьим лицам. В остальном виртуальная карта ничем не отличается от пластиковой, только она гораздо удобней и современней.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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экономика, общество
Пришло время оформлять виртуальную банковскую карту!
Невиртуальные плюсы виртуальной банковской карты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Виртуальная или цифровая банковская карта – это современная альтернатива пластиковой, только наделенная рядом преимуществ. Что представляет собой такая карта, какие операции она поддерживает, как оформить и пользоваться этим новшеством, объясняют сотрудники ведущего банка Крыма.
В отличии от обычной пластиковой, виртуальную карту невозможно потерять, повредить, она выпускается и перевыпускается в течение нескольких минут. Вор не сможет ее украсть, а мошенник – копировать или использовать CVC-код для списания средств и оплаты товаров. Еще одно преимущество – отказ от использования пластика положительно влияет на экологию.
Безопасность и функциональность
"Виртуальная карта – это полноценный аналог классической банковской карты, при этом без физического носителя. Ее реквизиты, то есть номер, срок действия и cvc-код, хранятся в мобильном приложении", – сообщили сотрудники банка.
Цифровой картой можно оплачивать товары и услуги в магазинах и на электронных площадках, хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета. Кроме того, виртуальную карту можно привязать к платежному приложению Mir Pay и производить оплату смартфоном в обычных магазинах или транспорте (для держателей android).
В отличии от пластика, виртуальная банковская карта помогает избежать ситуаций, когда со счета списываются деньги за оплату ненужных приложений. Как правило, такие списания происходят когда человек забыл отписаться от какой-либо услуги. В случае с цифровой картой достаточно в приложении установить лимит средств, которые могут быть потрачены. Или же можно завести отдельную виртуальную карту для оплаты подобных приложений и пополнять ее по необходимости .
Совершать покупки в интернет-магазинах специалисты в сфере финансовой безопасности рекомендуют делать именно с виртуальной картой. Ее можно выпустить даже под определенную покупку и перечислить нужную сумму, отмечают они.
"Важно, что в этом случае покупатель указывает реквизиты виртуальной карты, а не данные счета на котором хранится большая часть денег. Это оградит средства покупателя от угрозы списания недобросовестным продавцом или мошенником даже в том случае, когда клиент не смог удержаться от покупки на подозрительном сайте", – подчеркивают сотрудники банка.
Главное правило безопасности для владельцев таких карт – обеспечить безопасность смартфона к которому она привязана. Для этого достаточно загружать только официальные приложения и оперативно устанавливать обновления. Кроме того, нельзя передавать данные карты – номер, срок действия и cvc-код третьим лицам. В остальном виртуальная карта ничем не отличается от пластиковой, только она гораздо удобней и современней.