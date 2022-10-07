https://crimea.ria.ru/20221007/mobilizovannye-krymchane-mogut-vremenno-ostavit-svoikh-pitomtsev-v-priyutakh-1124752788.html

Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах

Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах

Два приюта в Крыму могут взять на содержание домашних животных мобилизованных граждан. Об этом сообщил Госкомитет ветеринарии республики. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T17:36

2022-10-07T17:36

2022-10-07T17:36

крым

общество

частичная мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110092/05/1100920517_0:66:1393:850_1920x0_80_0_0_e324ab5d68ac242cdaf145c880696754.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Два приюта в Крыму могут взять на содержание домашних животных мобилизованных граждан. Об этом сообщил Госкомитет ветеринарии республики.В частности, животных можно передать в приют "Крымская правда", расположенный в Симферополе, или приют "Сизовка" в Сакском районе.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20221004/bolee-200-tysyach-mobilizovannykh-rossiyan-pribyli-v-vs-rf---shoygu-1124712333.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, частичная мобилизация