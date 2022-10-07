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Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах
Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах
Два приюта в Крыму могут взять на содержание домашних животных мобилизованных граждан. Об этом сообщил Госкомитет ветеринарии республики. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T17:36
2022-10-07T17:36
крым
общество
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Два приюта в Крыму могут взять на содержание домашних животных мобилизованных граждан. Об этом сообщил Госкомитет ветеринарии республики.В частности, животных можно передать в приют "Крымская правда", расположенный в Симферополе, или приют "Сизовка" в Сакском районе.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221004/bolee-200-tysyach-mobilizovannykh-rossiyan-pribyli-v-vs-rf---shoygu-1124712333.html
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РИА Новости Крым
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крым, общество, частичная мобилизация
Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах

Два приюта в Крыму готовы принять домашних животных мобилизованных граждан

17:36 07.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЧастный приют для бездомных собак
Частный приют для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Два приюта в Крыму могут взять на содержание домашних животных мобилизованных граждан. Об этом сообщил Госкомитет ветеринарии республики.
"У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных, на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.
В частности, животных можно передать в приют "Крымская правда", расположенный в Симферополе, или приют "Сизовка" в Сакском районе.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
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