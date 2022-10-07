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Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
Киевский режим создает риски, связанные с оружием массового поражения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T11:12
2022-10-07T11:12
сергей лавров
владимир зеленский (президент украины)
политика
специальная военная операция рф на украине
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим создает риски, связанные с оружием массового поражения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего НАТО нанести "превентивные" удары по России.Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО &gt;&gt;По мнению Зеленского, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.По его словам, Москва не может игнорировать заявления о возможности применения ядерного оружия, которые в последнее время постоянно нарастают, особенно со стороны режима Зеленского, "безрассудные действия которого направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны.
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сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), политика, специальная военная операция рф на украине, нато
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России

Глава МИД РФ Лавров: Киев создает риски, связанные с оружием массового поражения

11:12 07.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим создает риски, связанные с оружием массового поражения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего НАТО нанести "превентивные" удары по России.
Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО >>
По мнению Зеленского, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.
"Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от Киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция", - цитирует Лаврова РИА Новости.
По его словам, Москва не может игнорировать заявления о возможности применения ядерного оружия, которые в последнее время постоянно нарастают, особенно со стороны режима Зеленского, "безрассудные действия которого направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 19:21
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
 
Сергей ЛавровВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаСпециальная военная операция РФ на УкраинеНАТО
 
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