https://crimea.ria.ru/20221007/lavrov-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-preventivnykh-udarakh-po-rossii-1124747647.html
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
Киевский режим создает риски, связанные с оружием массового поражения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T11:12
2022-10-07T11:12
2022-10-07T11:12
сергей лавров
владимир зеленский (президент украины)
политика
специальная военная операция рф на украине
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим создает риски, связанные с оружием массового поражения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего НАТО нанести "превентивные" удары по России.Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО >>По мнению Зеленского, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.По его словам, Москва не может игнорировать заявления о возможности применения ядерного оружия, которые в последнее время постоянно нарастают, особенно со стороны режима Зеленского, "безрассудные действия которого направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России является призывом к началу мировой войны.
https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html
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сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), политика, специальная военная операция рф на украине, нато
Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
Глава МИД РФ Лавров: Киев создает риски, связанные с оружием массового поражения