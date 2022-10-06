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В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
В Севастополе уроженец Сак осужден на 12,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T19:59
2022-10-06T19:59
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уроженец Сак осужден на 12,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что мужчина приобрел более двух килограммов экстракта маковой соломы (наркотическое средство) и свыше 3,6 килограммов прекурсора для изготовления наркотиков на продажу.При обыске в его гараже полицейские обнаружили и изъяли шприцы и емкости с "товаром"."В общей сложности ими изъято более 100 шприцов и семь полимерных бутылок с экстрактом маковой соломы и прекурсором", – сообщили в ведомстве.Мужчина задержан и заключен под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии особого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Севастополе осудили банду наркодилеров, сбывавших наркотики в крупном размере, в том числе через Сеть.
https://crimea.ria.ru/20220930/v-sevastopole-osudyat-bandu-narkotorgovtsev-1124671757.html
https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-fsb-zaderzhala-dvukh-rabotavshikh-po-krupnomu-narkotorgovtsev-1124431075.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере

19:59 06.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уроженец Сак осужден на 12,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что мужчина приобрел более двух килограммов экстракта маковой соломы (наркотическое средство) и свыше 3,6 килограммов прекурсора для изготовления наркотиков на продажу.
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30 сентября, 10:49
В Севастополе осудят банду наркоторговцев
При обыске в его гараже полицейские обнаружили и изъяли шприцы и емкости с "товаром".
"В общей сложности ими изъято более 100 шприцов и семь полимерных бутылок с экстрактом маковой соломы и прекурсором", – сообщили в ведомстве.
Мужчина задержан и заключен под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии особого режима.
Уголовный кодекс Российской Федерации
7 сентября, 15:12
В Крыму ФСБ задержала двух работавших по-крупному наркоторговцев
Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в Севастополе осудили банду наркодилеров, сбывавших наркотики в крупном размере, в том числе через Сеть.
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествия
 
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