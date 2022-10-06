https://crimea.ria.ru/20221006/v-sevastopole-retsidivist-poluchil-125-let-tyurmy-za-sbyt-narkotikov-1124741758.html

В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 06.10.2022

В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

В Севастополе уроженец Сак осужден на 12,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T19:59

2022-10-06T19:59

2022-10-06T19:59

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уроженец Сак осужден на 12,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что мужчина приобрел более двух килограммов экстракта маковой соломы (наркотическое средство) и свыше 3,6 килограммов прекурсора для изготовления наркотиков на продажу.При обыске в его гараже полицейские обнаружили и изъяли шприцы и емкости с "товаром"."В общей сложности ими изъято более 100 шприцов и семь полимерных бутылок с экстрактом маковой соломы и прекурсором", – сообщили в ведомстве.Мужчина задержан и заключен под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии особого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Севастополе осудили банду наркодилеров, сбывавших наркотики в крупном размере, в том числе через Сеть.

https://crimea.ria.ru/20220930/v-sevastopole-osudyat-bandu-narkotorgovtsev-1124671757.html

https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-fsb-zaderzhala-dvukh-rabotavshikh-po-krupnomu-narkotorgovtsev-1124431075.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия