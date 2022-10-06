https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-budut-sudit-mat-utonuvshey-v-basseyne-malenkoy-devochki-1124733280.html

В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки

В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки - РИА Новости Крым, 06.10.2022

В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T10:44

2022-10-06T10:44

2022-10-06T10:45

крым

прокуратура республики крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее малолетней дочери в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в июле текущего года. Девочка 2019 года рождения на отдыхе с семьей в одном из гостевых домов в поселке Николаевка упала в находившийся на территории бассейн и утонула."Вечером 3 июля 2022 года женщина оставила без должного присмотра свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста и отсутствия навыков по плаванию упала в бассейн и утонула. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Семья ребенка на профилактическом учете не состояла, ранее мать девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекалась", - уточнятся в релизе надзорного ведомства.

https://crimea.ria.ru/20220704/trekhletniy-rebenok-utonul-v-basseyne-v-krymu-1123743579.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия