Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-budut-sudit-mat-utonuvshey-v-basseyne-malenkoy-devochki-1124733280.html
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T10:44
2022-10-06T10:45
крым
прокуратура республики крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее малолетней дочери в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в июле текущего года. Девочка 2019 года рождения на отдыхе с семьей в одном из гостевых домов в поселке Николаевка упала в находившийся на территории бассейн и утонула."Вечером 3 июля 2022 года женщина оставила без должного присмотра свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста и отсутствия навыков по плаванию упала в бассейн и утонула. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Семья ребенка на профилактическом учете не состояла, ранее мать девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекалась", - уточнятся в релизе надзорного ведомства.
https://crimea.ria.ru/20220704/trekhletniy-rebenok-utonul-v-basseyne-v-krymu-1123743579.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, происшествия
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки

В Крыму мать утонувшей девочки обвиняют в причинении смерти по неосторожности

10:44 06.10.2022 (обновлено: 10:45 06.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее малолетней дочери в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Трагедия произошла в июле текущего года. Девочка 2019 года рождения на отдыхе с семьей в одном из гостевых домов в поселке Николаевка упала в находившийся на территории бассейн и утонула.
Спасательный жилет - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:31
Трехлетний ребенок утонул в бассейне в Крыму
"Вечером 3 июля 2022 года женщина оставила без должного присмотра свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста и отсутствия навыков по плаванию упала в бассейн и утонула. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Семья ребенка на профилактическом учете не состояла, ранее мать девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекалась", - уточнятся в релизе надзорного ведомства.
КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту
11:59Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей
11:3726 кг взрывчатки и 12 тыс. патронов: в ЛНР нашли крупный схрон
11:20Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
11:07В Саках у пассажирки автобуса украли багаж на 120 тысяч рублей
10:44В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
10:43Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма
10:36В четверг часть Крыма останется без воды
10:24В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
10:15Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки
10:01Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины
09:13Школьники Херсонской области ушли на каникулы
08:58Посол в США ответил на слова Пентагона о возможных ударах по Крыму
08:23Какие специи нельзя добавлять в еду собак
07:59Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
07:33Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт
07:04Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн
03:26В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
Лента новостейМолния