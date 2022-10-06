https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-budut-sudit-mat-utonuvshey-v-basseyne-malenkoy-devochki-1124733280.html
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T10:44
2022-10-06T10:44
2022-10-06T10:45
крым
прокуратура республики крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района после гибели ее малолетней дочери в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в июле текущего года. Девочка 2019 года рождения на отдыхе с семьей в одном из гостевых домов в поселке Николаевка упала в находившийся на территории бассейн и утонула."Вечером 3 июля 2022 года женщина оставила без должного присмотра свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста и отсутствия навыков по плаванию упала в бассейн и утонула. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Семья ребенка на профилактическом учете не состояла, ранее мать девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекалась", - уточнятся в релизе надзорного ведомства.
https://crimea.ria.ru/20220704/trekhletniy-rebenok-utonul-v-basseyne-v-krymu-1123743579.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, происшествия
В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
В Крыму мать утонувшей девочки обвиняют в причинении смерти по неосторожности
10:44 06.10.2022 (обновлено: 10:45 06.10.2022)