Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда
В Крыму наказали учителя школы за дискредитацию ВС России
15:38 06.10.2022 (обновлено: 15:41 06.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Учителя школы в селе Укромное Симферопольского района привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
По нашей информации, учитель, будучи классным руководителем седьмого класса, в ходе беседы с детьми недопустимо высказывался о действиях ВС РФ. Правоохранители задержали его.
"Сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району при содействии сотрудников Центра по противодействию экстремизму и Управления организации охраны общественного порядка МВД по РК задержали гражданина, который, являясь преподавателем одной из школ района, совершил противоправные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в присутствии учащихся", - сообщили в ведомстве.
В отношении нарушителя составлен протокол. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.
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Ранее сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Они спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть.