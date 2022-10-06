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Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда
Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда
Учителя школы в селе Укромное Симферопольского района привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T15:38
2022-10-06T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Учителя школы в селе Укромное Симферопольского района привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.По нашей информации, учитель, будучи классным руководителем седьмого класса, в ходе беседы с детьми недопустимо высказывался о действиях ВС РФ. Правоохранители задержали его.В отношении нарушителя составлен протокол. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.Ранее сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Они спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть.
https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html
https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-prepodavatel-pokazyval-uchenikam-roliki-protiv-vs-rf-1124518159.html
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда

В Крыму наказали учителя школы за дискредитацию ВС России

15:38 06.10.2022 (обновлено: 15:41 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
зал суда - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Учителя школы в селе Укромное Симферопольского района привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
По нашей информации, учитель, будучи классным руководителем седьмого класса, в ходе беседы с детьми недопустимо высказывался о действиях ВС РФ. Правоохранители задержали его.
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3 октября, 21:20
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"Сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району при содействии сотрудников Центра по противодействию экстремизму и Управления организации охраны общественного порядка МВД по РК задержали гражданина, который, являясь преподавателем одной из школ района, совершил противоправные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в присутствии учащихся", - сообщили в ведомстве.
В отношении нарушителя составлен протокол. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 19:36
В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ
Ранее сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Они спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть.
 
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