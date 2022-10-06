https://crimea.ria.ru/20221006/uchitel-shkoly-v-krymu-nakazan-za-diskreditatsiyu-vs-rossii--prigovor-suda-1124738975.html

Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда

Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Учитель школы в Крыму наказан за дискредитацию ВС России – приговор суда

Учителя школы в селе Укромное Симферопольского района привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T15:38

2022-10-06T15:38

2022-10-06T15:41

крым

мвд по республике крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_0:88:2816:1672_1920x0_80_0_0_70a27ac6f237cde2e6ab2607fec284b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Учителя школы в селе Укромное Симферопольского района привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.По нашей информации, учитель, будучи классным руководителем седьмого класса, в ходе беседы с детьми недопустимо высказывался о действиях ВС РФ. Правоохранители задержали его.В отношении нарушителя составлен протокол. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.Ранее сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Они спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть.

https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html

https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-prepodavatel-pokazyval-uchenikam-roliki-protiv-vs-rf-1124518159.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия