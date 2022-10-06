https://crimea.ria.ru/20221006/bastrykin-vzyal-pod-kontrol-delo-o-konflikte-detey-v-lagere-kryma-1124733170.html
Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма
Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма
Ход и результаты проверки по факту конфликта детей в крымском лагере, в результате которого 8-летний мальчик получил травмы, поставлены на контроль в... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T10:43
2022-10-06T10:43
2022-10-06T10:43
крым
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ход и результаты проверки по факту конфликта детей в крымском лагере, в результате которого 8-летний мальчик получил травмы, поставлены на контроль в центральном аппарате СК России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее в Крыму прокуратура и МВД начали проверку по факту сообщения в СМИ о получении ребенком травм в лагере. По предварительной информации СК, сотрудники учреждения скрыли от родителей пострадавшего, что его избили другие дети.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка СК представить доклад об уже установленных обстоятельствах произошедшего.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма
Глава СК России Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма