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Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы
Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы
Самыми выгодными для отпуска в 2023 году месяцами будут август, октябрь и март. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T07:03
2022-10-05T07:03
2022-10-05T07:03
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Самыми выгодными для отпуска в 2023 году месяцами будут август, октябрь и март. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob.Рекомендация относится к тем россиянам, которые трудоустроены официально и получают оклад. Определить самое удачное для отдыха время эксперты смогли после детального изучения производственного календаря и подсчета количества дней в каждом месяце.Так, с учетом нерабочих праздничных дней и перенесенных выходных, с точки зрения отпускных выплат уйти взять положенные выходные стоит в августе, октябре или марте 2023 года. Во второй очереди – июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь."К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то скорее всего потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату", – констатируют эксперты.Ранее эксперты перечислили выплаты, положенные при сокращении.
https://crimea.ria.ru/20220921/chto-vam-dolzhny-pri-sokraschenii-s-raboty--spisok-vyplat-1124572528.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы
Эксперты назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Самыми выгодными для отпуска в 2023 году месяцами будут август, октябрь и март. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob.
Рекомендация относится к тем россиянам, которые трудоустроены официально и получают оклад. Определить самое удачное для отдыха время эксперты смогли после детального изучения производственного календаря и подсчета количества дней в каждом месяце.
"Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск. По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад", - говорится в релизе SuperJob.
Так, с учетом нерабочих праздничных дней и перенесенных выходных, с точки зрения отпускных выплат уйти взять положенные выходные стоит в августе, октябре или марте 2023 года. Во второй очереди – июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь.
"К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то скорее всего потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату", – констатируют эксперты.
Ранее эксперты перечислили выплаты
, положенные при сокращении.