https://crimea.ria.ru/20221005/vzyat-otpusk-i-ne-poteryat-v-zarplate-nazvany-samye-vygodnye-mesyatsy-1124717753.html

Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы

Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы

Самыми выгодными для отпуска в 2023 году месяцами будут август, октябрь и март. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T07:03

2022-10-05T07:03

2022-10-05T07:03

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Самыми выгодными для отпуска в 2023 году месяцами будут август, октябрь и март. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob.Рекомендация относится к тем россиянам, которые трудоустроены официально и получают оклад. Определить самое удачное для отдыха время эксперты смогли после детального изучения производственного календаря и подсчета количества дней в каждом месяце.Так, с учетом нерабочих праздничных дней и перенесенных выходных, с точки зрения отпускных выплат уйти взять положенные выходные стоит в августе, октябре или марте 2023 года. Во второй очереди – июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь."К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то скорее всего потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату", – констатируют эксперты.Ранее эксперты перечислили выплаты, положенные при сокращении.

https://crimea.ria.ru/20220921/chto-vam-dolzhny-pri-sokraschenii-s-raboty--spisok-vyplat-1124572528.html

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общество, совет эксперта