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Что вам должны при сокращении с работы – список выплат - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Что вам должны при сокращении с работы – список выплат
Что вам должны при сокращении с работы – список выплат - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Что вам должны при сокращении с работы – список выплат
Если вы попали под сокращение штата, работодатель обязан начислить вам не только заработную плату, но и ряд других выплат. Их список озвучили эксперты сервиса... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T20:02
2022-09-21T20:02
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Если вы попали под сокращение штата, работодатель обязан начислить вам не только заработную плату, но и ряд других выплат. Их список озвучили эксперты сервиса SuperJob.По словам специалистов, заработную плату вам должны выплатить за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены.Также вы должны получить компенсацию за дни неиспользованного отпуска, выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка – это позволит вам искать работу в течение месяца, не опасаясь за свое материальное положение. Если же вы не трудоустроитесь спустя два месяца, вы можете потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц."В исключительных случаях по решению службы занятости работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть), при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения", - подчеркивают специалисты.Ранее аналитики SuperJob посчитали, сколько россиян любят свою работу.
https://crimea.ria.ru/20220824/tret-rossiyan-soglasny-menshe-zarabatyvat-i-bolshe-otdykhat-1124261809.html
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общество
Что вам должны при сокращении с работы – список выплат

Эксперты перечислили выплаты, положенные при сокращении

20:02 21.09.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Если вы попали под сокращение штата, работодатель обязан начислить вам не только заработную плату, но и ряд других выплат. Их список озвучили эксперты сервиса SuperJob.
По словам специалистов, заработную плату вам должны выплатить за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены.
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Также вы должны получить компенсацию за дни неиспользованного отпуска, выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка – это позволит вам искать работу в течение месяца, не опасаясь за свое материальное положение. Если же вы не трудоустроитесь спустя два месяца, вы можете потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц.
"В исключительных случаях по решению службы занятости работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть), при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения", - подчеркивают специалисты.
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