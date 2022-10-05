https://crimea.ria.ru/20221005/v-novykh-regionakh-sozdadut-podrazdeleniya-sk-rf-1124729468.html

В новых регионах создадут подразделения СК РФ

В новых регионах создадут подразделения СК РФ - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В новых регионах создадут подразделения СК РФ

В новых регионах Российской Федерации создадут подразделения Следственного комитета, идет укомплектование личного состава. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T21:38

2022-10-05T21:38

2022-10-05T21:38

новые регионы россии

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В новых регионах Российской Федерации создадут подразделения Следственного комитета, идет укомплектование личного состава. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.В ведомстве уточнили, что создание подразделений проходит с учетом действующего законодательства и переходных положений.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221005/ofisy-fns-otkryli-v-donbasse-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1124721808.html

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации)