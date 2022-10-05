Путин рассказал о будущем новых субъектов России
Путин: ситуация на новых территориях будет стабилизирована
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других новых территориях будет стабилизирована, после чего страна сможет спокойно их развивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что результаты референдумов на новых территориях РФ его не только порадовали, но и удивили.
"Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить, - сказал президент. - Результат, конечно, более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
30 сентября, 15:23"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума