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Путин рассказал о будущем новых субъектов России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Путин рассказал о будущем новых субъектов России
Путин рассказал о будущем новых субъектов России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Путин рассказал о будущем новых субъектов России
Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других новых территориях будет стабилизирована, после чего страна сможет спокойно их развивать. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T16:39
2022-10-05T16:39
владимир путин (политик)
новые регионы россии
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других новых территориях будет стабилизирована, после чего страна сможет спокойно их развивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что результаты референдумов на новых территориях РФ его не только порадовали, но и удивили.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html
новые регионы россии
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владимир путин (политик), новые регионы россии, общество, специальная военная операция рф на украине
Путин рассказал о будущем новых субъектов России

Путин: ситуация на новых территориях будет стабилизирована

16:39 05.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других новых территориях будет стабилизирована, после чего страна сможет спокойно их развивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что результаты референдумов на новых территориях РФ его не только порадовали, но и удивили.
"Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить, - сказал президент. - Результат, конечно, более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:23
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
 
Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииОбществоСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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