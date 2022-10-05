https://crimea.ria.ru/20221005/putin-rasskazal-o-buduschem-novykh-subektov-rossii-1124727203.html

Путин рассказал о будущем новых субъектов России

Путин рассказал о будущем новых субъектов России - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Путин рассказал о будущем новых субъектов России

Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других новых территориях будет стабилизирована, после чего страна сможет спокойно их развивать. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T16:39

2022-10-05T16:39

2022-10-05T16:39

владимир путин (политик)

новые регионы россии

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других новых территориях будет стабилизирована, после чего страна сможет спокойно их развивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что результаты референдумов на новых территориях РФ его не только порадовали, но и удивили.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новые регионы россии, общество, специальная военная операция рф на украине