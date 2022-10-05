https://crimea.ria.ru/20221005/politolog-raskryl-podopleku-initsiativ-ilona-maska-po-ukraine-1124717431.html

Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине

Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине

Инициативы влиятельного американского бизнесмена, владельца компании Tesla Илона Маска, по мирному урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют об... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T03:28

2022-10-05T03:28

2022-10-05T03:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициативы влиятельного американского бизнесмена, владельца компании Tesla Илона Маска, по мирному урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют об усталости глобального бизнеса от этой ситуации и его опасениях по поводу нарастающей конфронтации России и Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Кроме того, отметил Суздальцев, постсоветское пространство – это огромный неосвоенный рынок для той же Tesla. Поэтому в интересах Маска и других крупных бизнесменов как можно скорее урегулировать конфликт."Маск предлагает установить мир, потому что эскалация противоречий между Западом и Россией рано или поздно начнет рушить глобальный бизнес", – пояснил политолог.С другой стороны, по мнению аналитика, в действиях Маска есть и политическая составляющая, поскольку ему очень хотелось бы выступать в роли миротворца.Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантий водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле позитивно отреагировали на то, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Песков отметил, что многие идеи бизнесмена заслуживают внимания, но не повторные референдумы в новообразованных субъектах РФ, поскольку их жители уже высказали свою позицию.

https://crimea.ria.ru/20221003/mask-vystupil-za-rossiyskiy-krym-1124707544.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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