Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине
Эксперт: инициативы Маска говорят об усталости глобального бизнеса от конфликта на Украине
© AP Photo Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo Jae C. Hong
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициативы влиятельного американского бизнесмена, владельца компании Tesla Илона Маска, по мирному урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют об усталости глобального бизнеса от этой ситуации и его опасениях по поводу нарастающей конфронтации России и Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Маск очень внимательно относится и к украинскому конфликту, и к реалиями нового мира. Он прекрасно чувствует перспективу и понимает, что мир меняется, однополярного мира уже нет. Все-таки Россия оказывает колоссальное влияние на ситуацию в мировой экономике, к тому же Россия – это космос и энергетические ресурсы. Это никуда не делось. Нынешний конфликт не в интересах Маска", – сказал эксперт.
Кроме того, отметил Суздальцев, постсоветское пространство – это огромный неосвоенный рынок для той же Tesla. Поэтому в интересах Маска и других крупных бизнесменов как можно скорее урегулировать конфликт.
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"Маск предлагает установить мир, потому что эскалация противоречий между Западом и Россией рано или поздно начнет рушить глобальный бизнес", – пояснил политолог.
С другой стороны, по мнению аналитика, в действиях Маска есть и политическая составляющая, поскольку ему очень хотелось бы выступать в роли миротворца.
"Появление в Западном мире миротворцев с подобными предложениями – это интересно. Это индикатор того, что от этого конфликта устали. И хотя Запад декларирует, что Украина обязательно победит, судя по всему, в реальности такой твердой уверенности в этом на Западе нет. Это важный индикатор", – подытожил Суздальцев.
Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантий водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле позитивно отреагировали на то, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Песков отметил, что многие идеи бизнесмена заслуживают внимания, но не повторные референдумы в новообразованных субъектах РФ, поскольку их жители уже высказали свою позицию.