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Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине
Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине
Инициативы влиятельного американского бизнесмена, владельца компании Tesla Илона Маска, по мирному урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют об... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T03:28
2022-10-05T03:28
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициативы влиятельного американского бизнесмена, владельца компании Tesla Илона Маска, по мирному урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют об усталости глобального бизнеса от этой ситуации и его опасениях по поводу нарастающей конфронтации России и Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Кроме того, отметил Суздальцев, постсоветское пространство – это огромный неосвоенный рынок для той же Tesla. Поэтому в интересах Маска и других крупных бизнесменов как можно скорее урегулировать конфликт."Маск предлагает установить мир, потому что эскалация противоречий между Западом и Россией рано или поздно начнет рушить глобальный бизнес", – пояснил политолог.С другой стороны, по мнению аналитика, в действиях Маска есть и политическая составляющая, поскольку ему очень хотелось бы выступать в роли миротворца.Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантий водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле позитивно отреагировали на то, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Песков отметил, что многие идеи бизнесмена заслуживают внимания, но не повторные референдумы в новообразованных субъектах РФ, поскольку их жители уже высказали свою позицию.
https://crimea.ria.ru/20221003/mask-vystupil-za-rossiyskiy-krym-1124707544.html
https://crimea.ria.ru/20221004/plan-maska-po-ukraine--kak-otreagiroval-kreml-1124713051.html
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
в мире, мнения, авторы
Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине

Эксперт: инициативы Маска говорят об усталости глобального бизнеса от конфликта на Украине

03:28 05.10.2022
 
© AP Photo Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo Jae C. Hong
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициативы влиятельного американского бизнесмена, владельца компании Tesla Илона Маска, по мирному урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют об усталости глобального бизнеса от этой ситуации и его опасениях по поводу нарастающей конфронтации России и Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Маск очень внимательно относится и к украинскому конфликту, и к реалиями нового мира. Он прекрасно чувствует перспективу и понимает, что мир меняется, однополярного мира уже нет. Все-таки Россия оказывает колоссальное влияние на ситуацию в мировой экономике, к тому же Россия – это космос и энергетические ресурсы. Это никуда не делось. Нынешний конфликт не в интересах Маска", – сказал эксперт.
Кроме того, отметил Суздальцев, постсоветское пространство – это огромный неосвоенный рынок для той же Tesla. Поэтому в интересах Маска и других крупных бизнесменов как можно скорее урегулировать конфликт.
Илон Маск
3 октября, 22:26
Илон Маск выступил за российский Крым
"Маск предлагает установить мир, потому что эскалация противоречий между Западом и Россией рано или поздно начнет рушить глобальный бизнес", – пояснил политолог.
С другой стороны, по мнению аналитика, в действиях Маска есть и политическая составляющая, поскольку ему очень хотелось бы выступать в роли миротворца.
"Появление в Западном мире миротворцев с подобными предложениями – это интересно. Это индикатор того, что от этого конфликта устали. И хотя Запад декларирует, что Украина обязательно победит, судя по всему, в реальности такой твердой уверенности в этом на Западе нет. Это важный индикатор", – подытожил Суздальцев.
Ранее Маск представил свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов. Предприниматель предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением представителей ООН, сохранить Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", предоставить полуострову гарантий водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:21
План Маска по Украине – как отреагировал Кремль
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле позитивно отреагировали на то, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Песков отметил, что многие идеи бизнесмена заслуживают внимания, но не повторные референдумы в новообразованных субъектах РФ, поскольку их жители уже высказали свою позицию.
 
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03:28Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине
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