https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-vedut-artobstrel-prigoroda-energodara--vlasti-1124717009.html

ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти

ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти - РИА Новости Крым, 04.10.2022

ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти

Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T18:54

2022-10-04T18:54

2022-10-04T18:54

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893928_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_1649b546ccccec6bb1d9c3c471ac9bd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.По словам Рогова, под огонь ВСУ попала береговая линия города.Он отметил, что пострадавших в результате массированного удара нет, степень разрушения инфраструктуры уточняются.Ранее сообщалось о введении в Энергодаре комендантского часа.

https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины)