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ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти - РИА Новости Крым, 04.10.2022
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти
Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T18:54
2022-10-04T18:54
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.По словам Рогова, под огонь ВСУ попала береговая линия города.Он отметил, что пострадавших в результате массированного удара нет, степень разрушения инфраструктуры уточняются.Ранее сообщалось о введении в Энергодаре комендантского часа.
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти

Власти Энергодара заявили об артобстреле пригорода Энергодара и района ТЭС

18:54 04.10.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Фото AFP
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.
"ВСУ усилили артиллерийский обстрел пригорода Энергодара! Новые артиллерийские удары наносятся украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, под огонь ВСУ попала береговая линия города.
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Он отметил, что пострадавших в результате массированного удара нет, степень разрушения инфраструктуры уточняются.
Ранее сообщалось о введении в Энергодаре комендантского часа.
 
Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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