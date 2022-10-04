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ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти - РИА Новости Крым, 04.10.2022
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти
Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T18:54
2022-10-04T18:54
2022-10-04T18:54
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают пригород Энергодара и район тепловой электростанции, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.По словам Рогова, под огонь ВСУ попала береговая линия города.Он отметил, что пострадавших в результате массированного удара нет, степень разрушения инфраструктуры уточняются.Ранее сообщалось о введении в Энергодаре комендантского часа.
https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти
Власти Энергодара заявили об артобстреле пригорода Энергодара и района ТЭС