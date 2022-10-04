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Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ
Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ
Более 40% сетей водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене. Кроме того, необходимо обновить треть существующих теплотрасс, сообщил министр строительства и РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T07:57
2022-10-04T07:57
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 40% сетей водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене. Кроме того, необходимо обновить треть существующих теплотрасс, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе открытого диалога в Совфеде, пишет РИА Новости.По словам министра, изношенность сетей усугубляется тем, что ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год, однако ежегодно обновляется не более 2% сетей.Чтобы исправить ситуацию, Министерство строительства и ЖКХ разработало программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Данная инициатива была поддержана президентом страны. В настоящее время документ проходит доработку в кабмине РФ – уточняются параметры и источники финансирования и методика распределения средств между регионами, отметил глава Минстроя.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин инициировал использование средств Фонда национального благосостояния в обновлении инфраструктуры в ЖКХ. Он подчеркнул, что состояние сетей является проблемной точкой в обновлении территорий, а принимаемых мер недостаточно.Такую позицию поддержал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Михаил Гилев. Он пояснил, что для поддержания нормального состояния инфраструктуры необходимо ежегодно заменять не менее 3-5% сетей, в то время как фактически этот показатель не превышает одного процента.
https://crimea.ria.ru/20220617/putin-poruchil-modernizirovat-zhkkh-trebuetsya-45-trln-rubley-investitsiy-1123575256.html
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РИА Новости Крым
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, экономика, российская федерация (россия, рф)
Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ

Износ сетей водоснабжения и канализации достигли критических значений – Минстрой РФ

07:57 04.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 40% сетей водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене. Кроме того, необходимо обновить треть существующих теплотрасс, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе открытого диалога в Совфеде, пишет РИА Новости.
"Более 42% линейных объектов сферы ЖКХ нуждается в замене, в том числе сети водоснабжения – 43%, теплоснабжения – 30%, водоотведения – 46%", – уточнил Файзуллин.
По словам министра, изношенность сетей усугубляется тем, что ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год, однако ежегодно обновляется не более 2% сетей.
Чтобы исправить ситуацию, Министерство строительства и ЖКХ разработало программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Данная инициатива была поддержана президентом страны. В настоящее время документ проходит доработку в кабмине РФ – уточняются параметры и источники финансирования и методика распределения средств между регионами, отметил глава Минстроя.
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Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин инициировал использование средств Фонда национального благосостояния в обновлении инфраструктуры в ЖКХ. Он подчеркнул, что состояние сетей является проблемной точкой в обновлении территорий, а принимаемых мер недостаточно.
Такую позицию поддержал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Михаил Гилев. Он пояснил, что для поддержания нормального состояния инфраструктуры необходимо ежегодно заменять не менее 3-5% сетей, в то время как фактически этот показатель не превышает одного процента.
 
Жилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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