https://crimea.ria.ru/20221004/pochti-polovina-setey-zhkkh-trebuyut-srochnoy-zameny--minstroy-rf-1124705859.html

Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ

Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены – Минстрой РФ

Более 40% сетей водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене. Кроме того, необходимо обновить треть существующих теплотрасс, сообщил министр строительства и РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T07:57

2022-10-04T07:57

2022-10-04T07:57

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

экономика

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047351_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9450c7c084fe555fd02550a1b2a247d5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 40% сетей водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене. Кроме того, необходимо обновить треть существующих теплотрасс, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе открытого диалога в Совфеде, пишет РИА Новости.По словам министра, изношенность сетей усугубляется тем, что ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год, однако ежегодно обновляется не более 2% сетей.Чтобы исправить ситуацию, Министерство строительства и ЖКХ разработало программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Данная инициатива была поддержана президентом страны. В настоящее время документ проходит доработку в кабмине РФ – уточняются параметры и источники финансирования и методика распределения средств между регионами, отметил глава Минстроя.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин инициировал использование средств Фонда национального благосостояния в обновлении инфраструктуры в ЖКХ. Он подчеркнул, что состояние сетей является проблемной точкой в обновлении территорий, а принимаемых мер недостаточно.Такую позицию поддержал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Михаил Гилев. Он пояснил, что для поддержания нормального состояния инфраструктуры необходимо ежегодно заменять не менее 3-5% сетей, в то время как фактически этот показатель не превышает одного процента.

https://crimea.ria.ru/20220617/putin-poruchil-modernizirovat-zhkkh-trebuetsya-45-trln-rubley-investitsiy-1123575256.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, экономика, российская федерация (россия, рф)