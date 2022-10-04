https://crimea.ria.ru/20221004/peshkom-po-simferopolyu-v-gorode-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1124704224.html

Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий

Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий

Бесплатные экскурсии по Симферополю будут проходить каждое воскресенье октября для жителей и гостей города. Об этом сообщает Туристический портал Крыма. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T07:03

2022-10-04T07:03

2022-10-04T07:03

симферополь

туризм в крыму

общество

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии по Симферополю будут проходить каждое воскресенье октября для жителей и гостей города. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.Посетителям представят пять тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории города.Так, 9 октября желающих проведут вдоль центральной части набережной Салгира от памятника Екатерине II до сквера Победы и расскажут о разных периодах истории крымской столицы. Сбор группы в 11 часов в Екатерининском саду.Императрица едет! Как Екатерина II приезжала в Крым и что из этого вышло >>В 13:30 состоится вторая экскурсия "Симферополь – кинематографический", группу также собирают у памятника императрице."Участники пройдут по улицам, где снимались фильмы, ставшие известными и любимыми, например: "Шофер на один рейс", "Ох уж эта Настя", "Девушка из камеры № 25", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", "Дураки умирают по пятницам", "Авария" – дочь мента", – говорится в сообщении.В следующее воскресенье, 16 октября, пешеходную экскурсию проведут по кольцевому маршруту: гостям и жителям города покажут главные достопримечательности – архитектурные памятники, скульптурные композиции, духовно-религиозные и природно-ландшафтные объекты. Группа собирается в 11 часов в Семинарском сквере.23 октября туристам расскажут о тайнах Старого города. От восточного поселения Ак-Мечети участников проведут к высшей точке крымской столицы к смотровой площадке, известной местной достопримечательности – Лестнице любви, к домам, где когда-то жили академик Вернадский, поэт Батюшков и композитор Дунаевский. Сбор группы в 11 часов у памятника Екатерине II.Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе >>Последняя экскурсия этого месяца состоится 30 октября, она включит посещение 180-летнего Петропавловского палеовулкана и источника "Слезы ангела". Сбор участников в 11 часов на конечной остановке "Марьино".Продолжительность экскурсий от 2 до 2,5 часов. Записаться на мероприятия можно по указанному на сайте телефону.

https://crimea.ria.ru/20220831/vspomnit-vs-kak-zhili-krym-i-sevastopol-pri-gorbacheve-1124357727.html

https://crimea.ria.ru/20220925/mimo-mertvogo-goroda-k-zhivoy-vode-tayny-karadaga-1124588721.html

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, туризм в крыму, общество, крым в истории: секреты, факты, фото