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Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий
Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий
Бесплатные экскурсии по Симферополю будут проходить каждое воскресенье октября для жителей и гостей города. Об этом сообщает Туристический портал Крыма. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T07:03
2022-10-04T07:03
симферополь
туризм в крыму
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии по Симферополю будут проходить каждое воскресенье октября для жителей и гостей города. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.Посетителям представят пять тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории города.Так, 9 октября желающих проведут вдоль центральной части набережной Салгира от памятника Екатерине II до сквера Победы и расскажут о разных периодах истории крымской столицы. Сбор группы в 11 часов в Екатерининском саду.Императрица едет! Как Екатерина II приезжала в Крым и что из этого вышло &gt;&gt;В 13:30 состоится вторая экскурсия "Симферополь – кинематографический", группу также собирают у памятника императрице."Участники пройдут по улицам, где снимались фильмы, ставшие известными и любимыми, например: "Шофер на один рейс", "Ох уж эта Настя", "Девушка из камеры № 25", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", "Дураки умирают по пятницам", "Авария" – дочь мента", – говорится в сообщении.В следующее воскресенье, 16 октября, пешеходную экскурсию проведут по кольцевому маршруту: гостям и жителям города покажут главные достопримечательности – архитектурные памятники, скульптурные композиции, духовно-религиозные и природно-ландшафтные объекты. Группа собирается в 11 часов в Семинарском сквере.23 октября туристам расскажут о тайнах Старого города. От восточного поселения Ак-Мечети участников проведут к высшей точке крымской столицы к смотровой площадке, известной местной достопримечательности – Лестнице любви, к домам, где когда-то жили академик Вернадский, поэт Батюшков и композитор Дунаевский. Сбор группы в 11 часов у памятника Екатерине II.Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе &gt;&gt;Последняя экскурсия этого месяца состоится 30 октября, она включит посещение 180-летнего Петропавловского палеовулкана и источника "Слезы ангела". Сбор участников в 11 часов на конечной остановке "Марьино".Продолжительность экскурсий от 2 до 2,5 часов. Записаться на мероприятия можно по указанному на сайте телефону.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, туризм в крыму, общество, крым в истории: секреты, факты, фото
Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий

В Симферополе туристов бесплатно проведут по достопримечательностям и местам киносъемок

07:03 04.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Екатерининский сад в Симферополе
Екатерининский сад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии по Симферополю будут проходить каждое воскресенье октября для жителей и гостей города. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.
Посетителям представят пять тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории города.
Так, 9 октября желающих проведут вдоль центральной части набережной Салгира от памятника Екатерине II до сквера Победы и расскажут о разных периодах истории крымской столицы. Сбор группы в 11 часов в Екатерининском саду.
Императрица едет! Как Екатерина II приезжала в Крым и что из этого вышло >>
В 13:30 состоится вторая экскурсия "Симферополь – кинематографический", группу также собирают у памятника императрице.
"Участники пройдут по улицам, где снимались фильмы, ставшие известными и любимыми, например: "Шофер на один рейс", "Ох уж эта Настя", "Девушка из камеры № 25", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", "Дураки умирают по пятницам", "Авария" – дочь мента", – говорится в сообщении.
В следующее воскресенье, 16 октября, пешеходную экскурсию проведут по кольцевому маршруту: гостям и жителям города покажут главные достопримечательности – архитектурные памятники, скульптурные композиции, духовно-религиозные и природно-ландшафтные объекты. Группа собирается в 11 часов в Семинарском сквере.
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23 октября туристам расскажут о тайнах Старого города. От восточного поселения Ак-Мечети участников проведут к высшей точке крымской столицы к смотровой площадке, известной местной достопримечательности – Лестнице любви, к домам, где когда-то жили академик Вернадский, поэт Батюшков и композитор Дунаевский. Сбор группы в 11 часов у памятника Екатерине II.
Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе >>
Последняя экскурсия этого месяца состоится 30 октября, она включит посещение 180-летнего Петропавловского палеовулкана и источника "Слезы ангела". Сбор участников в 11 часов на конечной остановке "Марьино".
Продолжительность экскурсий от 2 до 2,5 часов. Записаться на мероприятия можно по указанному на сайте телефону.
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