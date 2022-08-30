https://crimea.ria.ru/20220830/pozvonki-i-rebra-otkuda-kosti-na-ulitse-chekhova-v-simferopole-1124344731.html

Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе

Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Позвонки и ребра: откуда кости на улице Чехова в Симферополе

Обломки костей, ребра, позвонки, другие фрагменты человеческих останков обнаружили фотокоры РИА Новости Крым на перекрестке симферопольских улиц Чехова и... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T19:37

2022-08-30T19:37

2022-08-30T19:37

ск рф (следственный комитет российской федерации)

симферополь

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым, Наталья Дремова. Обломки костей, ребра, позвонки, другие фрагменты человеческих останков обнаружили фотокоры РИА Новости Крым на перекрестке симферопольских улиц Чехова и Караимской. Там идут земляные работы. Откуда здесь взялись кости?Часть Старого города стоит на кладбищах, которые были ликвидированы в советское время, еще до войны. Огромные территории планировались под застройку. Но планы по возведению там многоквартирных домов реализовать не удалось. Кое-что, конечно, построили, но большая часть территории ушла под "частный сектор".Останки при этом не переносились. А надмогильные сооружения: памятники, надгробья, склепы, использовали как строительный материал.Пару лет назад, когда шел ремонт одного из зданий на Караимской, 29а, принадлежащего Симферопольскому техникуму железнодорожного транспорта и строительства, была обнаружена могильная плита в кладке фасада. Сохранился фрагмент надписи: "…Петрова, род.: 1862 г., скончалась… ноября 1864 г.".Из могильных плит были построены, например, городской банно-прачечный комплекс (Первая советская баня), дома для партработников по ул. Розы Люксембург, 16 и 30, дом комсостава РККА по Севастопольской, 30/3, и другие здания.КстатиКакие известные люди были захоронены на Старом христианском кладбище в Симферополе:- сын декабриста Вячеслав Викторович Якушкин, писатель-публицист,- капитан Амазонской роты Елена Шидлянская-Сарандова, встречавшая Екатерину II в Балаклаве,- таврические губернаторы Баранов и Нарышкин,- "начальник ногайцев" граф Де-Мезон, поселившийся среди ногайских татар, чтобы приучить тех к оседлому образу жизни,- врач Андрей Арендт, отец основоположника русского воздухоплавания,- генерал Егор Гельфрейх, участник Наполеоновской и Крымской войн,- Мари Жакмар, француженка-эмигрантка, приехала (вторично) в Россию в 1832 году, чтобы заниматься виноградарством и садоводством. Она одевалась по-мужски, в привычках и образе жизни походила на мужчину: жила уединенно и без прислуги, добывала пропитание охотой.Ранее при строительных работах тоже находили старые захоронения. Так, в 2019 году, на них наткнулись прямо на территории школы № 21. Кости собрали и перезахоронили. В том же году симферопольцы сообщали об останках в отвалах траншеи в городском саду. Историки предположили, что здесь находилось средневековое кладбище.ОфициальноПомощник руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова:— При обнаружении человеческих останков, даже в виде разрозненных костей, необходимо сообщать в правоохранительные органы. Если же сообщение изначально поступило в полицию, то коллеги после соответствующей процедуры фиксации места обнаружения и опросов свидетелей передадут информацию нам.Также гражданам можно напрямую обращаться в органы СК. Далее следователем организовывается процессуальная проверка, в рамках которой назначаются экспертизы с целью установления возраста костей. К нам регулярно поступают сообщения об обнаружении останков в ходе проведения строительных и земляных работ. По каждому такому факту обязательно проводится проверка.

https://crimea.ria.ru/20220803/tayna-zavala--131-novye-nakhodki-v-adzhimushkae-1124054836.html

https://crimea.ria.ru/20210228/Samye-zagadochnye-TOP-5-misticheskikh-mest-Kryma-1118001617.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, крым в истории: секреты, факты, фото