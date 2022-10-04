https://crimea.ria.ru/20221004/krymchanin-poydet-pod-sud-za-pyanyy-debosh-v-samolete-1124711952.html

Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете

Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете

Пассажира самолета, следующего из Москвы в Хабаровск, будут судить за пьяный дебош на борту и попытку открыть люк во время полета. Об этом сообщает Восточное... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T13:15

2022-10-04T13:15

2022-10-04T13:15

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Пассажира самолета, следующего из Москвы в Хабаровск, будут судить за пьяный дебош на борту и попытку открыть люк во время полета. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.Отмечается, что происшествие случилось в июле 2022 года. Во время полета в Хабаровск мужчина под действием алкоголя и наркотиков начал громко и нецензурно ругаться, а потом и вовсе направился в сторону люка:Перед посадкой в аэропорту Хабаровска он успокоился, а после приземления был передан правоохранителями. Свою вину мужчина признал, но от ответственности этим не освободился – дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление, фигурантом дела оказался житель Крыма.

https://crimea.ria.ru/20211217/passazhir-poezda-kislovodsk-simferopol-ustroil-debosh-i-sorval-stop-kran-1121770632.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)