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Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете
Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете
Пассажира самолета, следующего из Москвы в Хабаровск, будут судить за пьяный дебош на борту и попытку открыть люк во время полета. Об этом сообщает Восточное... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T13:15
2022-10-04T13:15
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Пассажира самолета, следующего из Москвы в Хабаровск, будут судить за пьяный дебош на борту и попытку открыть люк во время полета. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.Отмечается, что происшествие случилось в июле 2022 года. Во время полета в Хабаровск мужчина под действием алкоголя и наркотиков начал громко и нецензурно ругаться, а потом и вовсе направился в сторону люка:Перед посадкой в аэропорту Хабаровска он успокоился, а после приземления был передан правоохранителями. Свою вину мужчина признал, но от ответственности этим не освободился – дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление, фигурантом дела оказался житель Крыма.
https://crimea.ria.ru/20211217/passazhir-poezda-kislovodsk-simferopol-ustroil-debosh-i-sorval-stop-kran-1121770632.html
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете

Крымчанина ждет суд за пьяный дебош и попытку открыть люк летящего самолета

13:15 04.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Пассажира самолета, следующего из Москвы в Хабаровск, будут судить за пьяный дебош на борту и попытку открыть люк во время полета. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Отмечается, что происшествие случилось в июле 2022 года. Во время полета в Хабаровск мужчина под действием алкоголя и наркотиков начал громко и нецензурно ругаться, а потом и вовсе направился в сторону люка:
"Перемещаясь по салону самолета, обвиняемый, вопреки законным требованиям бортпроводника и командира воздушного судна занять свое пассажирское место и прекратить нарушать общественный порядок, предпринял попытку открыть люк воздушного судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета", - уточнили в ведомстве.
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Перед посадкой в аэропорту Хабаровска он успокоился, а после приземления был передан правоохранителями. Свою вину мужчина признал, но от ответственности этим не освободился – дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление, фигурантом дела оказался житель Крыма.
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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