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Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Об этом со... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T09:27
2022-10-04T09:28
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Об этом со ссылкой на его интервью телеканалу "Россия 24" сообщает РИА Новости.Сообщается, что руководителя АЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации". В эфире телеканала Мурашов подтвердил, что понимал, к каким последствиям могут привести обстрелы атомной станции."Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", — отметил гендиректор.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://crimea.ria.ru/20221001/13-vzryvov-ukrainskie-voyska-nachali-artobstrel-energodara--vlasti-1124685719.html
https://crimea.ria.ru/20220930/v-minoborony-soobschili-ob-ocherednom-udare-vsu-po-zaporozhskoy-aes-1124674495.html
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, сбу (служба безопасности украины)
Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

09:27 04.10.2022 (обновлено: 09:28 04.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Об этом со ссылкой на его интервью телеканалу "Россия 24" сообщает РИА Новости.
"Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", — рассказал Мурашов.
Сообщается, что руководителя АЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации". В эфире телеканала Мурашов подтвердил, что понимал, к каким последствиям могут привести обстрелы атомной станции.
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1 октября, 15:14
13 взрывов: украинские войска начали артобстрел Энергодара – власти
"Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", — отметил гендиректор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 14:01
В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ПроисшествияСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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