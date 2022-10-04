https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html

Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Об этом со... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T09:27

2022-10-04T09:27

2022-10-04T09:28

заэс (запорожская атомная электростанция)

происшествия

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Об этом со ссылкой на его интервью телеканалу "Россия 24" сообщает РИА Новости.Сообщается, что руководителя АЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации". В эфире телеканала Мурашов подтвердил, что понимал, к каким последствиям могут привести обстрелы атомной станции."Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", — отметил гендиректор.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

https://crimea.ria.ru/20221001/13-vzryvov-ukrainskie-voyska-nachali-artobstrel-energodara--vlasti-1124685719.html

https://crimea.ria.ru/20220930/v-minoborony-soobschili-ob-ocherednom-udare-vsu-po-zaporozhskoy-aes-1124674495.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, сбу (служба безопасности украины)