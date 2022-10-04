https://crimea.ria.ru/20221004/est-li-risk-rasprostraneniya-afrikanskoy-chumy-sviney-v-krymu-1124717581.html

Есть ли риск распространения африканской чумы свиней в Крыму

Есть ли риск распространения африканской чумы свиней в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Есть ли риск распространения африканской чумы свиней в Крыму

В этом году в России зафиксировано 111 вспышек африканской чумы свиней, в том числе в регионах, соседствующих с Крымом. О рисках распространения опасного... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T20:12

2022-10-04T20:12

2022-10-04T20:12

радио "спутник в крыму"

крым

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В этом году в России зафиксировано 111 вспышек африканской чумы свиней, в том числе в регионах, соседствующих с Крымом. О рисках распространения опасного заболевания на полуострове и о том, как их снизить, рассказала заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова.Она подчеркнула, что заболевание не передается человеку. Однако вирус крайне опасен для домашних животных, приводит к массовому падежу свиней, а значит, к большим убыткам:"Но самое страшное, что в случае выявления вспышки, когда накладываются карантинные ограничения, все без исключения животные в эпизодическом очаге подлежат уничтожению. И по истечению года после снятия карантина заводить животных запрещается. Если мы говорим о животноводстве – это беда, огромный экономический ущерб", - констатирует гостья эфира.Чтобы минимизировать риски вспышек специалисты ветконтроля выезжают в различные хозяйства и производят заборы крови у животных для исследований. Владельцам рекомендуют соблюдать установленные ветеринарные правила:"Не надо выпускать свиней во двор, чтоб они контактировали с птицей, нельзя скармливать животным необработанные пищевые отходы, но самое главное – необходимо ставить свиней на учет", - перечисляет Шамбазова.Она предупреждает, что диагноз животному может поставить только специалист, но если в хозяйстве начался падеж животных или же отдельные особи проявляют клинические признаки (температура, диарея), следует немедленно обращаться в ветслужбу. За сокрытие случаев падежа животных предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

https://crimea.ria.ru/20221003/v-evrope-fiksiruyut-samuyu-krupnuyu-v-istorii-vspyshku-ptichego-grippa-1124700356.html

https://crimea.ria.ru/20220808/uchenye-iz-ssha-smogli-ozhivit-svinyu-cherez-chas-posle-smerti-1124095355.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство