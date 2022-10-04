https://crimea.ria.ru/20221004/beskontrolnyy-priem-badov-mozhet-vyzyvat-porazhenie-pecheni-1124708214.html

Бесконтрольный прием БАДов может вызывать поражение печени

Бесконтрольный прием БАДов может вызывать поражение печени - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Бесконтрольный прием БАДов может вызывать поражение печени

Бесконтрольный прием биологически активных добавок усиливает нагрузку на печень и может привести к ее поражению и токсическому гепатиту. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T20:56

2022-10-04T20:56

2022-10-04T20:56

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бесконтрольный прием биологически активных добавок усиливает нагрузку на печень и может привести к ее поражению и токсическому гепатиту. Об этом рассказала врач-эндокринолог Анна Куликова.По словам Куликовой, в рационе питания современного человека не достаточное витаминов, минералов и других полезных веществ. В первую очередь это связано с ритмом жизни и употреблением продуктов низкого качества.Специалист объяснила, что для восполнения запасов человек должен потреблять значительный объем содержащих витамины продуктов ежедневно. Например, профилактическая доза витамина D для сформировавшегося организма составляет 800-2000 МЕ в сутки. Извлечь ее можно из 100-400 граммов сельди, 300 граммов консервированной сардины или 40-100 яичных желтков. При этом продукты должны быть высокого качества. Так, по словам Куликовой, содержание витаминов в диком лососе в 4-6 раз выше, чем в выращенном на ферме."В таком случае БАДы могут служить хорошим подспорьем в восполнении полезных веществ, поддержании здоровья и улучшении качества жизни", – цитирует эксперта "Вечерняя Москва".С другой стороны, эндокринолог отмечает, что контроль за производством и обращением БАДов намного ниже, чем за лекарственными средствами, а значит качество продукта остается спорным."Покупая БАД, мы можем лишь полагаться на добросовестность производителя. При проверке БАДов иногда обнаруживается превышение активного вещества в несколько десятков раз, содержание веществ, не заявленных в инструкции", – констатирует она.Кроме того, в состав препарата, как правило, входят вспомогательные вещества, процент их содержания от всей массы таблетки достигает до 95%.Также врач напомнила, что большинство препаратов выводятся из организма печенью и почками. Соответственно, при злоупотреблении биологически активными добавками возрастает нагрузка на эти органы и вероятность развития поражения почек или токсического гепатита.Чтобы прием таких препаратов был безопасным, необходимо применять их в рамках срока годности, соблюдать рекомендации по применению, в том числе противопоказания, кратность и продолжительность приема. Принимать БАДы взрослым Куликова советует после консультации со врачом, а детям до 14 лет только под наблюдением педиатра.Ранее диетологи назвали дюжину продуктов для ночного перекуса.

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https://crimea.ria.ru/20221004/gd-odobrila-eksperiment-po-prodazhe-retsepturnykh-lekarstv-v-roznitsu-v-seti-1124716733.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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