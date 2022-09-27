https://crimea.ria.ru/20220927/dietologi-nazvali-dyuzhinu-produktov-dlya-nochnogo-perekusa-1124634767.html

Диетологи назвали дюжину продуктов для ночного перекуса

Диетологи назвали дюжину продуктов для ночного перекуса - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Диетологи назвали дюжину продуктов для ночного перекуса

В ночное время лучше отказаться от еды, но если это становится невыносимо, можно позволить себе небольшое количество творога или греческого йогурта. Эти и... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T21:22

2022-09-27T21:22

2022-09-27T21:22

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В ночное время лучше отказаться от еды, но если это становится невыносимо, можно позволить себе небольшое количество творога или греческого йогурта. Эти и другие продукты для ночных перекусов перечислили диетологи, пишет "Популярная механика".По словам специалистов, греческий йогурт богат белком и быстро насыщает, нормализует работу кишечника, а также помогает быстрее заснуть. При этом он содержит немного калорий, поэтому не навредит фигуре. Сладкоежкам разрешают добавить капельку меда или щепотку коричневого сахара. Если речь идет о твороге - он должен быть обезжиренным и с низким содержанием натрия, чтобы не повысить давление.Третий продукт - рыба. Лучше выбирать лосось или тунец, которые повысят серотонин - этот гормон тоже улучшает сон, а еще помогает работе мозга.На четвертое место специалисты ставят богатые магнием тосты с авокадо на зерновом хлебе, на пятое - овсянку, к которой разрешается прибавить свежие фрукты, на шестое - витаминный сельдерей, который можно смазать арахисовым маслом, чтобы придать ему дополнительное количество белка.Хорошим ночным перекусом также могут стать яйца. Они обеспечит организм триптофаном, необходимым для выработки мелатонина — гормона, который регулирует сон. По той же причине - из-за мелатонина - любителям ночных перекусов советуют грецкие орехи или миндаль.Замыкают дюжину продуктов, разрешенных ночью, жиросжигающий ананас, богатые антиоксидантами яблоки и ромашковый чай, который содержит апигенин. По желанию можете добавить в напиток нежирное молоко и немного меда.Ранее диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения. Среди них йогурт или кефир без сахара, молоко, чай с цейлонской корицей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество