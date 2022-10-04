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Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов
Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов
США передаст Украине военную технику и боеприпасы на 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T20:22
2022-10-04T20:25
сша
украина
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. США передаст Украине военную технику и боеприпасы на 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Отмечается, что новая партия включает передачу реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины."Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили", - сказано в пресс-релизе.Ранее Байден подписал указ о выделении более 12 миллиардов на военную помощь Украине.
https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html
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сша, украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов

Байден пообещал передать Украине HIMARS, боеприпасы и бронемашины на 625 млн долларов

20:22 04.10.2022 (обновлено: 20:25 04.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонверт с долларовыми купюрами.
Конверт с долларовыми купюрами. - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. США передаст Украине военную технику и боеприпасы на 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что новая партия включает передачу реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины.
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"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили", - сказано в пресс-релизе.
Ранее Байден подписал указ о выделении более 12 миллиардов на военную помощь Украине.
 
СШАУкраинаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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