https://crimea.ria.ru/20221004/bayden-poobeschal-peredat-ukraine-voennuyu-pomosch-na-625-mln-dollarov-1124718745.html

Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов

Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Байден пообещал передать Украине военную помощь на 625 млн долларов

США передаст Украине военную технику и боеприпасы на 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T20:22

2022-10-04T20:22

2022-10-04T20:25

сша

украина

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. США передаст Украине военную технику и боеприпасы на 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Отмечается, что новая партия включает передачу реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины."Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили", - сказано в пресс-релизе.Ранее Байден подписал указ о выделении более 12 миллиардов на военную помощь Украине.

https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html

сша

украина

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сша, украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden)