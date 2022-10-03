https://crimea.ria.ru/20221003/synovya-kadyrova-otpravyatsya-v-zonu-spetsoperatsii-1124699121.html
Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации
Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке своих троих сыновей на передовую в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T12:39
2022-10-03T12:39
2022-10-03T12:39
специальная военная операция рф на украине
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке своих троих сыновей на передовую в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале в понедельник.Он отметил, что сейчас его сыновья обучаются обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам на базе Российского университета спецназа. При этом, по словам Кадырова, их военная подготовка началась еще с малых лет. Ахмату, Эли и Адаму Кадыровым 16, 15 и 14 лет."Обращаюсь к пустословам, которые утверждали, что мои близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что Ахмат — это сила!" — добавил Кадыров.Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в зону проведения специальной военной операции России на Украине отправились опытные бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ.
https://crimea.ria.ru/20220921/glava-chechni-kadyrov-vyskazalsya-o-mobilizatsii-v-rossii-1124577566.html
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специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров
Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации
Сыновья Кадырова отправятся на передовую в зону проведения спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке своих троих сыновей на передовую в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале в понедельник.
"Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне! Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", — сообщил глава Чечни.
Он отметил, что сейчас его сыновья обучаются обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам на базе Российского университета спецназа. При этом, по словам Кадырова, их военная подготовка началась еще с малых лет. Ахмату, Эли и Адаму Кадыровым 16, 15 и 14 лет.
"Обращаюсь к пустословам, которые утверждали, что мои близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что Ахмат — это сила!" — добавил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров заявил
, что в зону проведения специальной военной операции России на Украине отправились опытные бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ.