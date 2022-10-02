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Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни
В зону проведения специальной военной операции России на Украине отправились опытные бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T19:07
2022-10-02T19:07
специальная военная операция рф на украине
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В зону проведения специальной военной операции России на Украине отправились опытные бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что при поддержке Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова для полка приобретена вся необходимая техника и спецсредства."Многое, конечно, зависит от грамотного командования, но и здесь личному составу повезло. Руководит полком талантливый, мужественный и бесстрашный воин, достойный сын чеченского народа Магомед Тушаев. Мы от всей души желаем успехов бойцам в выполнении ответственной миссии! Мы молимся за вас, дорогие БРАТЬЯ! Возвращайтесь с победой! АХМАТ - СИЛА!!!" - заключил Рамзан Кадыров.Ранее Рамзан Кадыров указал, что чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями.
https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-rasskazal-o-novoy-taktike-chechenskikh-podrazdeleniy-v-dnr-1124693929.html
https://crimea.ria.ru/20220930/kadyrov-zayavil-ob-otpravke-v-zonu-svo-novoy-gruppy-spetsnazovtsev-iz-chechni-1124680728.html
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РИА Новости Крым
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60
специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни

Кадыров: в зону СВО отправились опытные бойцы 96-го полка оперативного назначения

19:07 02.10.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В зону проведения специальной военной операции России на Украине отправились опытные бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Подразделение представляют исключительно опытные воины, которые участвовали в боестолкновениях с террористами и в спецоперациях. Они неоднократно доказывали верность присяге, рискуя жизнью, блестяще справлялись с самыми сложными поручениями. К слову, в освобождении Донбасса многие из них также были задействованы", - указал Кадыров.
Бойцы чеченского спецназа - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Он отметил, что при поддержке Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова для полка приобретена вся необходимая техника и спецсредства.
"Многое, конечно, зависит от грамотного командования, но и здесь личному составу повезло. Руководит полком талантливый, мужественный и бесстрашный воин, достойный сын чеченского народа Магомед Тушаев. Мы от всей души желаем успехов бойцам в выполнении ответственной миссии! Мы молимся за вас, дорогие БРАТЬЯ! Возвращайтесь с победой! АХМАТ - СИЛА!!!" - заключил Рамзан Кадыров.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 20:04
Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
Ранее Рамзан Кадыров указал, что чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеРамзан Кадыров
 
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