Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-rasskazal-o-novoy-taktike-chechenskikh-podrazdeleniy-v-dnr-1124693929.html
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T17:09
2022-10-02T17:09
специальная военная операция рф на украине
ситуация в донбассе: новости и комментарии
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124693904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62119b860906b5819bd0771dff658bf6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он не раскрыл, в чем состоит эта тактика, но отметил, что ВСУ оказались к ней не готовы и несут большие потери.По словам главы Чечни, западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества."Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела. С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем", - добавил он.
https://crimea.ria.ru/20220930/kadyrov-zayavil-ob-otpravke-v-zonu-svo-novoy-gruppy-spetsnazovtsev-iz-chechni-1124680728.html
https://crimea.ria.ru/20221002/vs-rossii-otbili-nastuplenie-vsu-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124691292.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124693904_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_6eaff1cb0312c6c4f83a0b118db90318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, рамзан кадыров
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР

Кадыров: ВСУ оказались не готовы к новой тактике чеченского спецназа и союзных войск в ДНР

17:09 02.10.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа
Бойцы чеченского спецназа - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он не раскрыл, в чем состоит эта тактика, но отметил, что ВСУ оказались к ней не готовы и несут большие потери.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 20:04
Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
"Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества.
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
14:21
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
"Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела. С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем", - добавил он.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеСитуация в Донбассе: новости и комментарииРамзан Кадыров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
16:47Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
16:35В центре Севастополя прозвучал хлопок
16:30МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов
16:14На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа
15:56Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда
15:32В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
15:14В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*
14:52В Москве простились с Борисом Моисеевым
14:38Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО
14:21ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
14:03Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
13:29В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой
13:07Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ
13:01Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
12:37В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю
12:11В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников
11:50ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе
11:28В центре Симферополя с понедельника на пять месяцев ограничат движение
11:10Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174
Лента новостейМолния