https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-rasskazal-o-novoy-taktike-chechenskikh-podrazdeleniy-v-dnr-1124693929.html
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T17:09
2022-10-02T17:09
2022-10-02T17:09
специальная военная операция рф на украине
ситуация в донбассе: новости и комментарии
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он не раскрыл, в чем состоит эта тактика, но отметил, что ВСУ оказались к ней не готовы и несут большие потери.По словам главы Чечни, западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества."Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела. С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем", - добавил он.
https://crimea.ria.ru/20220930/kadyrov-zayavil-ob-otpravke-v-zonu-svo-novoy-gruppy-spetsnazovtsev-iz-chechni-1124680728.html
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специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, рамзан кадыров
Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
Кадыров: ВСУ оказались не готовы к новой тактике чеченского спецназа и союзных войск в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он не раскрыл, в чем состоит эта тактика, но отметил, что ВСУ оказались к ней не готовы и несут большие потери.
"Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества.
"Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела. С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем", - добавил он.