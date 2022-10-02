https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-rasskazal-o-novoy-taktike-chechenskikh-podrazdeleniy-v-dnr-1124693929.html

Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР

Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР

Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T17:09

2022-10-02T17:09

2022-10-02T17:09

специальная военная операция рф на украине

ситуация в донбассе: новости и комментарии

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Чеченский спецназ "Ахмат" и силовики Донецкой Народной Республики начали применять новую тактику в боях с украинскими формированиями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он не раскрыл, в чем состоит эта тактика, но отметил, что ВСУ оказались к ней не готовы и несут большие потери.По словам главы Чечни, западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества."Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела. С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем", - добавил он.

https://crimea.ria.ru/20220930/kadyrov-zayavil-ob-otpravke-v-zonu-svo-novoy-gruppy-spetsnazovtsev-iz-chechni-1124680728.html

https://crimea.ria.ru/20221002/vs-rossii-otbili-nastuplenie-vsu-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124691292.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, рамзан кадыров