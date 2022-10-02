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Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов
Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов
С момента опубликования приказа о частичной мобилизации мошенники активно атакуют мужчин и предлагают свои "услуги в вопросе уклонения от призыва", также... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T18:56
2022-10-02T18:56
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. С момента опубликования приказа о частичной мобилизации мошенники активно атакуют мужчин и предлагают свои "услуги в вопросе уклонения от призыва", также участились случаи фиктивных "волонтерских" сборов на нужды участников СВО или беженцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдел защиты информации и информационно-технического обеспечения Игорь Серегин."Первая рассылка обычно выглядит так: "Мы понимаем, что невозможно избежать призыва. Мы предлагаем вам услугу перейти с первой очереди на третью. Стоить это будет 40 тыс. рублей". То есть сначала мошенники выявляют потребность и озвучивают посильную сумму. Когда человек находится в состоянии стресса, он подвержен такой психологической обработке и становится уязвимым для подобных атак", - рассказывает Серегин об одной из новых схем.Еще один способ - "волонтерка", когда в соцсетях и мессенджерах формируются группы, участникам которых предлагают пересылать деньги на потребности фронта или для беженцев, но в итоге средствами завладевают мошенники. По-прежнему часто аферисты представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и настоятельно рекомендуют перевести деньги на сторонние счета "с целью их сохранности". По словам эксперта, с какой бы "легендой" вы не столкнулись, универсальное средство - не коммуницировать с незнакомцами:Если вы все же поддались на уловку мошенника, перевели деньги на его счет, и только потом осознали произошедшее, немедленно звоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты и требуйте заблокировать ваш счет. Стесняться не нужно. Это поможет кредитной организации оперативно блокировать счета мошенников и быстро сообщить информацию в ЦБ, который в течение часа централизованно разошлет ее по всем банкам России."Многие не сообщают, стесняются. Другим мошенники внушают, что для завершения операции нужно подождать два дня. А по закону, если клиент совершает подозрительный платеж, и мы не можем ему дозвониться, через двое суток мы обязаны это платеж пропустить. Мошенники знают об этом и пользуются этим. Поэтому ничего не ждем - как только произошел сомнительный разговор - звоним в банк".Если же деньги уже ушли, придется обращаться в полицию с выпиской из банка и заявлением."МВД будет работать по этой теме. В зависимости от того, как была реализована схема, в ней может быть виноват как банк-получатель денег, так и банк-отправитель. Это решит суд. Но идти в полицию надо оперативно", - настаивает эксперт.Ранее МВД по РК сообщало о том, что жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20221001/kak-moshenniki-obmanyvayut-pensionerov--tsb-1124681135.html
https://crimea.ria.ru/20220920/o-chem-nelzya-shutit-s-bankom--sovety-eksperta-nifi-1124558234.html
https://crimea.ria.ru/20220919/svetilniki-i-intimnye-uslugi-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124551939.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, совет эксперта
Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов

Эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества

18:56 02.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарень с телефоном
Парень с телефоном - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. С момента опубликования приказа о частичной мобилизации мошенники активно атакуют мужчин и предлагают свои "услуги в вопросе уклонения от призыва", также участились случаи фиктивных "волонтерских" сборов на нужды участников СВО или беженцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдел защиты информации и информационно-технического обеспечения Игорь Серегин.
"Первая рассылка обычно выглядит так: "Мы понимаем, что невозможно избежать призыва. Мы предлагаем вам услугу перейти с первой очереди на третью. Стоить это будет 40 тыс. рублей". То есть сначала мошенники выявляют потребность и озвучивают посильную сумму. Когда человек находится в состоянии стресса, он подвержен такой психологической обработке и становится уязвимым для подобных атак", - рассказывает Серегин об одной из новых схем.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 08:39
Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ
Еще один способ - "волонтерка", когда в соцсетях и мессенджерах формируются группы, участникам которых предлагают пересылать деньги на потребности фронта или для беженцев, но в итоге средствами завладевают мошенники. По-прежнему часто аферисты представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и настоятельно рекомендуют перевести деньги на сторонние счета "с целью их сохранности". По словам эксперта, с какой бы "легендой" вы не столкнулись, универсальное средство - не коммуницировать с незнакомцами:
"Если вы подверглись атаке, просто кладите трубку. Не взаимодействуйте, поскольку на обратном конце провода с вами разговаривает психолог, который с высокой вероятностью может найти подход к любому человеку. Не нужно "троллить" мошенников, дерзить им - это не лучшая стратегия, потому что мошенники могут начать мстить. У них есть технология подмены номера. Например, якобы с вашего номера может поступить звонок о минировании какой-нибудь школы. Поэтому лучше никак себя не проявлять. Просто говорим, что нас это не интересует и кладем трубку".
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 20:16
О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
Если вы все же поддались на уловку мошенника, перевели деньги на его счет, и только потом осознали произошедшее, немедленно звоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты и требуйте заблокировать ваш счет. Стесняться не нужно. Это поможет кредитной организации оперативно блокировать счета мошенников и быстро сообщить информацию в ЦБ, который в течение часа централизованно разошлет ее по всем банкам России.
"Многие не сообщают, стесняются. Другим мошенники внушают, что для завершения операции нужно подождать два дня. А по закону, если клиент совершает подозрительный платеж, и мы не можем ему дозвониться, через двое суток мы обязаны это платеж пропустить. Мошенники знают об этом и пользуются этим. Поэтому ничего не ждем - как только произошел сомнительный разговор - звоним в банк".
Если же деньги уже ушли, придется обращаться в полицию с выпиской из банка и заявлением.
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19 сентября, 18:49
Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
"МВД будет работать по этой теме. В зависимости от того, как была реализована схема, в ней может быть виноват как банк-получатель денег, так и банк-отправитель. Это решит суд. Но идти в полицию надо оперативно", - настаивает эксперт.
Ранее МВД по РК сообщало о том, что жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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