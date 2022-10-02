https://crimea.ria.ru/20221002/v-dns-zayavili-ob-utechke-personalnykh-dannykh-klientov-i-sotrudnikov-1124689927.html

В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

В результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников компании DNS, сообщили в воскресенье в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T12:11

2022-10-02T12:11

2022-10-02T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников компании DNS, сообщили в воскресенье в пресс-службе компании.По данным компании, взлом производился с серверов, расположенных за пределами России."Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", - добавили в пресс-службе.DNS – российская компания, владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов.

https://crimea.ria.ru/20220725/gemotest-oshtrafovali-za-utechku-personalnykh-dannykh-patsientov-1123952346.html

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