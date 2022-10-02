https://crimea.ria.ru/20221002/v-dns-zayavili-ob-utechke-personalnykh-dannykh-klientov-i-sotrudnikov-1124689927.html
В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников
В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников
В результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников компании DNS, сообщили в воскресенье в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T12:11
2022-10-02T12:11
2022-10-02T12:11
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников компании DNS, сообщили в воскресенье в пресс-службе компании.По данным компании, взлом производился с серверов, расположенных за пределами России."Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", - добавили в пресс-службе.DNS – российская компания, владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов.
https://crimea.ria.ru/20220725/gemotest-oshtrafovali-za-utechku-personalnykh-dannykh-patsientov-1123952346.html
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общество, новости
В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников
В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за хакерской атаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников компании DNS, сообщили в воскресенье в пресс-службе компании.
"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", - говорится в сообщении.
По данным компании, взлом производился с серверов, расположенных за пределами России.
"Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", - добавили в пресс-службе.
DNS – российская компания, владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов.