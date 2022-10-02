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Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье
Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье
В воскресенье Крым накроют грозовые дожди и штормовой ветер, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T00:01
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погода в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье Крым накроют грозовые дожди и штормовой ветер, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный. Днем ветер сменит направление на северо-западный с порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность, днем пройдут грозовые дожди. Ночью и утром на побережье ожидается туман. Ветер южный, к вечеру сменится на северо-западный 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 градусов, днем до +25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в воскресенье переменчивая облачность, температура воздуха ночью +17…+19. Днем в городах прольются грозовые дожди, воздух прогреется от +22…+25 градусов.Температура морской воды в Ялте, Евпатории и Керченском проливе +21. Феодосии, Севастополе, Черноморском и в Азовском море до +20. Холоднее всего вода в Алуште – +19.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждения о грозовых дождях и усилении ветра на два дня.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крым, общество
Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 2 октября

00:01 02.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье Крым накроют грозовые дожди и штормовой ветер, сообщает региональный гидрометцентр.
"Юго-западный ветер перейдет на северо-западный и усилится до штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на побережье до +22; днем +22…+27", – сообщают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный. Днем ветер сменит направление на северо-западный с порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +25…+27.
В Севастополе переменная облачность, днем пройдут грозовые дожди. Ночью и утром на побережье ожидается туман. Ветер южный, к вечеру сменится на северо-западный 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 градусов, днем до +25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в воскресенье переменчивая облачность, температура воздуха ночью +17…+19. Днем в городах прольются грозовые дожди, воздух прогреется от +22…+25 градусов.
Температура морской воды в Ялте, Евпатории и Керченском проливе +21. Феодосии, Севастополе, Черноморском и в Азовском море до +20. Холоднее всего вода в Алуште – +19.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждения о грозовых дождях и усилении ветра на два дня.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
19:59Главные события и заявления дня: 1 октября
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