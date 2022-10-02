https://crimea.ria.ru/20221002/rezkaya-smena-pogody-prognoz-dlya-kryma-na-voskresene-1124686460.html

Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье

Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье

В воскресенье Крым накроют грозовые дожди и штормовой ветер, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T00:01

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погода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье Крым накроют грозовые дожди и штормовой ветер, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный. Днем ветер сменит направление на северо-западный с порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность, днем пройдут грозовые дожди. Ночью и утром на побережье ожидается туман. Ветер южный, к вечеру сменится на северо-западный 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 градусов, днем до +25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в воскресенье переменчивая облачность, температура воздуха ночью +17…+19. Днем в городах прольются грозовые дожди, воздух прогреется от +22…+25 градусов.Температура морской воды в Ялте, Евпатории и Керченском проливе +21. Феодосии, Севастополе, Черноморском и в Азовском море до +20. Холоднее всего вода в Алуште – +19.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждения о грозовых дождях и усилении ветра на два дня.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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