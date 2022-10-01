https://crimea.ria.ru/20221001/krym-nakroet-moschnymi-grozami-shtormovoe-preduprezhdenie-ot-mchs-1124684573.html

Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС

Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС

Штормовое предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 25 м/с объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T11:49

2022-10-01T11:49

2022-10-01T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 25 м/с объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.

https://crimea.ria.ru/20220930/proschalnyy-akkord-leto-uydet-iz-kryma-na-vykhodnykh-1124675842.html

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2022

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