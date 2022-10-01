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Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС
Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС
Штормовое предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 25 м/с объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T11:49
2022-10-01T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 25 м/с объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.
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4.7
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Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС

Штормовое предупреждение о грозовых дождях объявлено в Крыму на два дня

11:49 01.10.2022
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 25 м/с объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, днем и до конца суток 2 октября, ночью 3 октября, в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.
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