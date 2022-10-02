https://crimea.ria.ru/20221002/bolee-35-sotrudnikov-sbu-unichtozheno-v-khode-udara-v-dnepropetrovske---mo-1124691407.html
Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО
Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО
В результате ракетного удара ВКС России по зданию СБУ в Днепропетровске 29 сентября уничтожено более 35 сотрудников украинской службы, в том числе иностранные... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T14:38
2022-10-02T14:38
2022-10-02T14:38
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
игорь конашенков
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара ВКС России по зданию СБУ в Днепропетровске 29 сентября уничтожено более 35 сотрудников украинской службы, в том числе иностранные советники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести, добавил он.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221002/vs-rossii-otbili-nastuplenie-vsu-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124691292.html
украина
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина, игорь конашенков, сбу (служба безопасности украины)
Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО
МО: ВКС России нанесли удар по зданию СБУ в Днепропетровске, уничтожено 35 сотрудников
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара ВКС России по зданию СБУ в Днепропетровске 29 сентября уничтожено более 35 сотрудников украинской службы, в том числе иностранные советники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести, добавил он.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники.