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Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки
Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки
В ходе специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, в воздухе уничтожены семь снарядов американской РСЗО... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T17:25
2022-10-01T17:25
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, в воздухе уничтожены семь снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.Кроме того, ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Павловки в Николаевской области и тактическую ракету "Точка-У" над Липцами в Харьковской области.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотников, 378 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки

В ходе спецоперации российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки

17:25 01.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, в воздухе уничтожены семь снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской области, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Николаевской области. Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Павловки в Николаевской области и тактическую ракету "Точка-У" над Липцами в Харьковской области.
Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотников, 378 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной автомобильной техники.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
17:15
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Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
17:25Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки
17:15В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
17:04Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
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15:25"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию
15:1413 взрывов: украинские войска начали артобстрел Энергодара – власти
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