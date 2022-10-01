https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-pvo-sbili-14-bespilotnikov-i-sem-snaryadov-himars-za-sutki-1124687191.html

Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки

Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки

В ходе специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, в воздухе уничтожены семь снарядов американской РСЗО... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T17:25

2022-10-01T17:25

2022-10-01T17:25

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, в воздухе уничтожены семь снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.Кроме того, ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Павловки в Николаевской области и тактическую ракету "Точка-У" над Липцами в Харьковской области.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотников, 378 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине