https://crimea.ria.ru/20220930/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlili-v-bryanskoy-oblasti-1124676092.html
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T15:33
2022-09-30T15:33
2022-09-30T15:33
брянская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124676073_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_e25138cbed435ee7ed8bcccc043ad9f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения."Решением председателя антитеррористической комиссии области и губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.Так, 3 сентября, ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего повреждены линии электропередачи, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Школы приграничных районов региона перешли на дистанционное обучение.
https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html
https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124676073_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_35f20ac51a5f150343d2be2214588cc5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, новости
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
Власти Брянской области продлили действие желтого уровня террористической опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения.
"Решением председателя антитеррористической комиссии области и губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.
Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.
Так, 3 сентября, ВСУ обстреляли
село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего повреждены линии электропередачи, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Школы приграничных районов региона перешли
на дистанционное обучение.