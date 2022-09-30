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Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T15:33
2022-09-30T15:33
брянская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения."Решением председателя антитеррористической комиссии области и губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.Так, 3 сентября, ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего повреждены линии электропередачи, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Школы приграничных районов региона перешли на дистанционное обучение.
https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html
https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html
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брянская область, новости
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Власти Брянской области продлили действие желтого уровня террористической опасности

15:33 30.09.2022
 
© РИА Новости . Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Юлия Заболотько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения.
Последствия атаки ВСУ на Брянскую область
3 сентября, 09:04
Украинские войска атаковали Брянскую область – есть разрушения
"Решением председателя антитеррористической комиссии области и губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.
Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.
Пустой учебный класс в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:56
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.
Так, 3 сентября, ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего повреждены линии электропередачи, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Школы приграничных районов региона перешли на дистанционное обучение.
 
Брянская областьНовости
 
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