https://crimea.ria.ru/20220930/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlili-v-bryanskoy-oblasti-1124676092.html

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T15:33

2022-09-30T15:33

2022-09-30T15:33

брянская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения."Решением председателя антитеррористической комиссии области и губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.Так, 3 сентября, ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего повреждены линии электропередачи, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Школы приграничных районов региона перешли на дистанционное обучение.

https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html

https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html

брянская область

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брянская область, новости