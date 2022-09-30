Власти Запорожья объявили награду за информацию о расстреле автоколонны
Объявлена награда в 1 млн рублей за данные о расстреле автоколонны в Запорожской области
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаПоследствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил награду в один миллион рублей за информацию о тех, кто расстрелял из артиллерии автоколонну с гражданским населением на въезде в освобожденную часть региона.
В пятницу утром ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. По состоянию на данный момент 23 человека погибли. Ранены 34 мирных жителя, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
"Хочу обратиться к людям, живущим на подконтрольной киевскому режиму территории. Объявляют вознаграждение в один миллион рублей тому, кто предоставит информацию о том, откуда наносился удар, какой артиллеристский расчет это делал. Обращаюсь к тем людям, у кого есть доступ к информации: помогите раскрыть это военное преступление режима (президента Украины Владимира) Зеленского", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам представителя властей региона, таким способом киевский режим мстит запорожцам за выбор в пользу России, который они сделали на референдуме.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей. В пятницу в Кремле запланирована церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий.