https://crimea.ria.ru/20220930/vlasti-zaporozhya-obyavili-nagradu-za-informatsiyu-o-rasstrele-avtokolonny-1124672468.html

Власти Запорожья объявили награду за информацию о расстреле автоколонны

Власти Запорожья объявили награду за информацию о расстреле автоколонны - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Власти Запорожья объявили награду за информацию о расстреле автоколонны

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил награду в один миллион рублей за информацию о тех, кто... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T11:43

2022-09-30T11:43

2022-09-30T11:43

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил награду в один миллион рублей за информацию о тех, кто расстрелял из артиллерии автоколонну с гражданским населением на въезде в освобожденную часть региона.В пятницу утром ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. По состоянию на данный момент 23 человека погибли. Ранены 34 мирных жителя, некоторые из них находятся в критическом состоянии.По словам представителя властей региона, таким способом киевский режим мстит запорожцам за выбор в пользу России, который они сделали на референдуме.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей. В пятницу в Кремле запланирована церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий.

https://crimea.ria.ru/20220930/v-rezultate-udara-po-avtokolonne-na-zaporozhe-pogibli-23-cheloveka-1124671109.html

https://crimea.ria.ru/20220930/vsu-udarili-po-kolonne-mashin-s-mirnymi-grazhdanami--est-zhertvy-1124670080.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия