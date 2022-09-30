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После удара по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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После удара по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека
После удара по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека - РИА Новости Крым, 30.09.2022
После удара по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека
В результате украинского удара по автоколонне с гражданским населением на Запорожье погибли 23 человека, более 30 получили ранения. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T10:18
2022-09-30T10:58
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В результате украинского удара по автоколонне с гражданским населением на Запорожье погибли 23 человека, более 30 получили ранения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В пятницу утром ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Власти освобожденной территории Запорожья сообщили о жертвах и пострадавших.Рогов предупредил, что киевский режим будет пытаться обвинить в происходящем Россию."Сделано это было по классической формуле "сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России. Боевики Зеленского бьют по больницам в Донецке, вчера ударили по колонне беженцев в Харьковской области, а сегодня по нашим родным запорожцам", - заключил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии регионов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ состоится 30 сентября в Кремле.
https://crimea.ria.ru/20220930/vsu-udarili-po-kolonne-mashin-s-mirnymi-grazhdanami--est-zhertvy-1124670080.html
https://crimea.ria.ru/20220929/bolee-30-chelovek-pogibli-vo-vremya-obstrela-kolonny-iz-kupyanska-1124661381.html
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запорожская область, происшествия
После удара по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека

При ударе по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека – власти

10:18 30.09.2022 (обновлено: 10:58 30.09.2022)
 
© Sputnik АрменияПоследствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
Последствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
© Sputnik Армения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В результате украинского удара по автоколонне с гражданским населением на Запорожье погибли 23 человека, более 30 получили ранения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В пятницу утром ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Власти освобожденной территории Запорожья сообщили о жертвах и пострадавших.
Работа КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
09:23
ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы

"Буквально позавчера в знак протеста против действий режима Зеленского эти люди перекрыли дорогу с требованием выпустить их на освобожденную территорию. Сразу после этого к ним приехали представители СБУ и полиции, которые начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют... На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов предупредил, что киевский режим будет пытаться обвинить в происходящем Россию.
Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 12:30
Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска
"Сделано это было по классической формуле "сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России. Боевики Зеленского бьют по больницам в Донецке, вчера ударили по колонне беженцев в Харьковской области, а сегодня по нашим родным запорожцам", - заключил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии регионов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ состоится 30 сентября в Кремле.
Запорожская областьПроисшествия
 
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