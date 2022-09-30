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ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы
ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы - РИА Новости Крым, 30.09.2022
ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы
Украинские войска нанесли удар по колонне машин, стоящих на въезд в освобожденную часть Запорожской области, есть погибшие. Об этом со ссылкой на члена главного РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T09:23
2022-09-30T09:30
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по колонне машин, стоящих на въезд в освобожденную часть Запорожской области, есть погибшие. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.По его словам, киевский режим пытается запугать население на подконтрольной Украине территории и сделать все, чтобы люди не выезжали в освобожденную часть Запорожской области, которая скоро станет частью России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии субъектов.Накануне стало известно, что церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей - пройдет в Кремле в пятницу.
https://crimea.ria.ru/20220929/bolee-30-chelovek-pogibli-vo-vremya-obstrela-kolonny-iz-kupyanska-1124661381.html
https://crimea.ria.ru/20220928/zhiteli-podkontrolnoy-kievu-chasti-zaporozhskoy-oblasti-perekryli-trassu-1124647791.html
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4.7
96
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запорожская область, происшествия
ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы

ВСУ атаковали колонну машин, выезжающих в освобожденную часть Запорожья

09:23 30.09.2022 (обновлено: 09:30 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота КПП "Васильевка" в Запорожской области
Работа КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по колонне машин, стоящих на въезд в освобожденную часть Запорожской области, есть погибшие. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 12:30
Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска
"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших. При этом киевский режим пытается выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск, идя на гнусную провокацию ценой жертв среди мирного населения", - заявил Рогов.
В Запорожской области жители перекрыли Ореховское шоссе
28 сентября, 12:13
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
По его словам, киевский режим пытается запугать население на подконтрольной Украине территории и сделать все, чтобы люди не выезжали в освобожденную часть Запорожской области, которая скоро станет частью России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии субъектов.
Накануне стало известно, что церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей - пройдет в Кремле в пятницу.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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