https://crimea.ria.ru/20220930/vsu-udarili-po-kolonne-mashin-s-mirnymi-grazhdanami--est-zhertvy-1124670080.html

ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы

ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы - РИА Новости Крым, 30.09.2022

ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы

Украинские войска нанесли удар по колонне машин, стоящих на въезд в освобожденную часть Запорожской области, есть погибшие. Об этом со ссылкой на члена главного РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T09:23

2022-09-30T09:23

2022-09-30T09:30

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124584492_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_a370358c8ed936eae7be7e7086c95f9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по колонне машин, стоящих на въезд в освобожденную часть Запорожской области, есть погибшие. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.По его словам, киевский режим пытается запугать население на подконтрольной Украине территории и сделать все, чтобы люди не выезжали в освобожденную часть Запорожской области, которая скоро станет частью России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии субъектов.Накануне стало известно, что церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей - пройдет в Кремле в пятницу.

https://crimea.ria.ru/20220929/bolee-30-chelovek-pogibli-vo-vremya-obstrela-kolonny-iz-kupyanska-1124661381.html

https://crimea.ria.ru/20220928/zhiteli-podkontrolnoy-kievu-chasti-zaporozhskoy-oblasti-perekryli-trassu-1124647791.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия