https://crimea.ria.ru/20220930/tonna-trotila-nazvana-primernaya-moschnost-vzryvov-na-severnykh-potokakh-1124672752.html
Тонна тротила: названа примерная мощность взрывов на "Северных потоках"
Тонна тротила: названа примерная мощность взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Тонна тротила: названа примерная мощность взрывов на "Северных потоках"
Мощность каждого взрыва на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" оценили в 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. К такому выводу пришли... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T12:01
2022-09-30T12:01
2022-09-30T12:01
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Мощность каждого взрыва на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" оценили в 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. К такому выводу пришли чиновники Дании, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо >>В понедельник 26 сентября оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А газопровода "Северного потока – 2". Вечером того же дня стало известно еще о двух инцидентах по нитках газопровода "Северный поток". Специалисты шведского сейсмоцентра заявили, что зафиксированы мощные взрывы в районе утечек газа. Позже происшествия были квалифицированы как теракт. Оператор "Северного потока" сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно."На встрече НАТО датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", – пишет издание со ссылкой на комментарий неназванных чиновников. Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках" >>Президент России Владимир Путин в ходе беседы с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в четверг дал принципиальную оценку "беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма" против газопроводов. По инициативе России вопрос был вынесен на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Транспортировка газа из России в страны ЕС была приостановлена в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, которые были вызваны западными санкциями. При этом трубопровод оставался под давлением и заполнен газом. Трубопровод "Северный поток – 2", был достроен в прошлом году, но так и не введен в эксплуатацию. Он также был заполнен газом.
https://crimea.ria.ru/20220929/vzorvannye-truby-severnykh-potokov-ne-podlezhat-remontu-1124666813.html
https://crimea.ria.ru/20220929/severnye-potoki-povrezhdeny-v-zone-polnogo-kontrolya-ssha--mid-1124659900.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия
Тонна тротила: названа примерная мощность взрывов на "Северных потоках"
Мощность каждого взрыва на "Северных потоках" оценили в 500 кг тротила – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Мощность каждого взрыва на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" оценили в 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. К такому выводу пришли чиновники Дании, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
В понедельник 26 сентября оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления
на нитке А газопровода "Северного потока – 2". Вечером того же дня стало известно еще о двух инцидентах по нитках газопровода "Северный поток". Специалисты шведского сейсмоцентра заявили, что зафиксированы мощные взрывы
в районе утечек газа. Позже происшествия были квалифицированы как теракт. Оператор "Северного потока" сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
"На встрече НАТО датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", – пишет издание со ссылкой на комментарий неназванных чиновников.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в четверг дал принципиальную оценку "беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма" против газопроводов. По инициативе России вопрос был вынесен на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Транспортировка газа из России в страны ЕС была приостановлена в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, которые были вызваны западными санкциями. При этом трубопровод оставался под давлением и заполнен газом. Трубопровод "Северный поток – 2", был достроен в прошлом году, но так и не введен в эксплуатацию. Он также был заполнен газом.