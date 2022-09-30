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США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов
США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2022
США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов
США намерена ввести новые санкции в отношении России после присоединения новых регионов. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источник в Белом доме. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:56
2022-09-30T16:56
2022-09-30T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США намерена ввести новые санкции в отношении России после присоединения новых регионов. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источник в Белом доме."Администрация (президента) Джо Байдена <...> даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции", – сообщил собеседник телеканала.30 сентября президент России Владимир Путин подписал документы о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов и обратится к парламенту и нации. Накануне вечером российский лидер подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapad-khochet-slomat-rf-ili-ispolzovat-formulu-voyna-vse-spishet-1124677554.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), сша, санкции против россии, в мире, политика
США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов
США введут против России новые санкции за присоединение новых регионов – СМИ