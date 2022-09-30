https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vvedut-sanktsii-protiv-rossii-v-svyazi-s-prisoedineniem-novykh-regionov-1124678289.html

США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов

США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2022

США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов

США намерена ввести новые санкции в отношении России после присоединения новых регионов. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источник в Белом доме. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T16:56

2022-09-30T16:56

2022-09-30T16:56

российская федерация (россия, рф)

сша

санкции против россии

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США намерена ввести новые санкции в отношении России после присоединения новых регионов. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источник в Белом доме."Администрация (президента) Джо Байдена <...> даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", что подразумевает санкции", – сообщил собеседник телеканала.30 сентября президент России Владимир Путин подписал документы о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов и обратится к парламенту и нации. Накануне вечером российский лидер подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapad-khochet-slomat-rf-ili-ispolzovat-formulu-voyna-vse-spishet-1124677554.html

российская федерация (россия, рф)

сша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), сша, санкции против россии, в мире, политика