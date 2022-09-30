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Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T11:17
2022-09-30T11:19
экономика
общество
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе организации.Оформление банковских карт ПСБ не потребует личного посещения отделения. Заявку на получение можно подать на сайте банка или обратившись в колл-центр. Для оформления доступны кредитные, дебетовые и пенсионные карты.После выпуска карты сотрудники банка ПСБ свяжутся для подтверждения удобного для клиента времени и места ее получения."Активировать карту владелец сможет самостоятельно. Для этого необходимо установить пин-код в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка", – отмечается в сообщении банка.По словам управляющей Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой, услуга доставки банковских карт призвана сэкономить время клиентов банка и сделать самые востребованные финансовые продукты еще более доступными.ПСБ предлагает как именные, то есть изготовленные для конкретного заказчика, так и моментальные банковские карты. Они идентичны по функционалу, но отличаются сроком выпуска. При заказе моментальной карты время ее доставки клиенту существенно сокращается благодаря экономии времени на ее изготовление.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruID 2z7yR8HqZi1E1s7
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4.7
96
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экономика, общество, крым, севастополь
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма

ПСБ доставит курьером карты в Севастополь и в семь крупных городов Крыма

11:17 30.09.2022 (обновлено: 11:19 30.09.2022)
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе организации.
"Получить банковскую карту ПСБ дома или на работе теперь могут жители восьми крупных городов полуострова: Севастополя, Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Балаклавы, Феодосии и Бахчисарая", – говорится в сообщении.
Оформление банковских карт ПСБ не потребует личного посещения отделения. Заявку на получение можно подать на сайте банка или обратившись в колл-центр. Для оформления доступны кредитные, дебетовые и пенсионные карты.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:29
ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно
После выпуска карты сотрудники банка ПСБ свяжутся для подтверждения удобного для клиента времени и места ее получения.
"Активировать карту владелец сможет самостоятельно. Для этого необходимо установить пин-код в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка", – отмечается в сообщении банка.
По словам управляющей Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой, услуга доставки банковских карт призвана сэкономить время клиентов банка и сделать самые востребованные финансовые продукты еще более доступными.
ПСБ предлагает как именные, то есть изготовленные для конкретного заказчика, так и моментальные банковские карты. Они идентичны по функционалу, но отличаются сроком выпуска. При заказе моментальной карты время ее доставки клиенту существенно сокращается благодаря экономии времени на ее изготовление.
* Реклама
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
ID 2z7yR8HqZi1E1s7
ЭкономикаОбществоКрымСевастополь
 
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