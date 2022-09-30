https://crimea.ria.ru/20220930/promsvyazbank-dostavit-karty-vo-vse-krupnye-goroda-kryma-1124670951.html

Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма

Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма

Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T11:17

2022-09-30T11:17

2022-09-30T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе организации.Оформление банковских карт ПСБ не потребует личного посещения отделения. Заявку на получение можно подать на сайте банка или обратившись в колл-центр. Для оформления доступны кредитные, дебетовые и пенсионные карты.После выпуска карты сотрудники банка ПСБ свяжутся для подтверждения удобного для клиента времени и места ее получения."Активировать карту владелец сможет самостоятельно. Для этого необходимо установить пин-код в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка", – отмечается в сообщении банка.По словам управляющей Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой, услуга доставки банковских карт призвана сэкономить время клиентов банка и сделать самые востребованные финансовые продукты еще более доступными.ПСБ предлагает как именные, то есть изготовленные для конкретного заказчика, так и моментальные банковские карты. Они идентичны по функционалу, но отличаются сроком выпуска. При заказе моментальной карты время ее доставки клиенту существенно сокращается благодаря экономии времени на ее изготовление.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruID 2z7yR8HqZi1E1s7

https://crimea.ria.ru/20220922/psb-zhiteli-kryma-i-sevastopolya-smogut-poluchit-kredit-distantsionno-1124590589.html

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экономика, общество, крым, севастополь