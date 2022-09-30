https://crimea.ria.ru/20220930/promsvyazbank-dostavit-karty-vo-vse-krupnye-goroda-kryma-1124670951.html
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T11:17
2022-09-30T11:17
2022-09-30T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе организации.Оформление банковских карт ПСБ не потребует личного посещения отделения. Заявку на получение можно подать на сайте банка или обратившись в колл-центр. Для оформления доступны кредитные, дебетовые и пенсионные карты.После выпуска карты сотрудники банка ПСБ свяжутся для подтверждения удобного для клиента времени и места ее получения."Активировать карту владелец сможет самостоятельно. Для этого необходимо установить пин-код в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка", – отмечается в сообщении банка.По словам управляющей Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой, услуга доставки банковских карт призвана сэкономить время клиентов банка и сделать самые востребованные финансовые продукты еще более доступными.ПСБ предлагает как именные, то есть изготовленные для конкретного заказчика, так и моментальные банковские карты. Они идентичны по функционалу, но отличаются сроком выпуска. При заказе моментальной карты время ее доставки клиенту существенно сокращается благодаря экономии времени на ее изготовление.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruID 2z7yR8HqZi1E1s7
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экономика, общество, крым, севастополь
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
ПСБ доставит курьером карты в Севастополь и в семь крупных городов Крыма
11:17 30.09.2022 (обновлено: 11:19 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оформить и получить карту Промсвязьбанка в Крыму стало еще проще. Доставка карт теперь доступна во всех крупных городах полуострова, сообщили в пресс-службе организации.
"Получить банковскую карту ПСБ дома или на работе теперь могут жители восьми крупных городов полуострова: Севастополя, Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Балаклавы, Феодосии и Бахчисарая", – говорится в сообщении.
Оформление банковских карт ПСБ не потребует личного посещения отделения. Заявку на получение можно подать на сайте банка или обратившись в колл-центр. Для оформления доступны кредитные, дебетовые и пенсионные карты.
После выпуска карты сотрудники банка ПСБ свяжутся для подтверждения удобного для клиента времени и места ее получения.
"Активировать карту владелец сможет самостоятельно. Для этого необходимо установить пин-код в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка", – отмечается в сообщении банка.
По словам управляющей Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой, услуга доставки банковских карт призвана сэкономить время клиентов банка и сделать самые востребованные финансовые продукты еще более доступными.
ПСБ предлагает как именные, то есть изготовленные для конкретного заказчика, так и моментальные банковские карты. Они идентичны по функционалу, но отличаются сроком выпуска. При заказе моментальной карты время ее доставки клиенту существенно сокращается благодаря экономии времени на ее изготовление.
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru