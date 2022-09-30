https://crimea.ria.ru/20220930/pod-nikolaevom-unichtozhen-vzvod-amerikanskikh-rszo-himars-1124674630.html
Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS
Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS
Под Николаевом уничтожен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS и мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T14:12
2022-09-30T14:12
2022-09-30T14:12
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Под Николаевом уничтожен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS и мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения шести украинских бригад по всей линии проведения, живая сила и военная техника в 148-ми районах, добавили в министерстве. "Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", — рассказали в Минобороны.Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", — рассказали в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-izmeneniya-statusa-spetsoperatsii-1124665123.html
https://crimea.ria.ru/20220929/armiya-rossii-udarila-po-inostrannomu-legionu--unichtozheny-80-naemnikov-1124663548.html
https://crimea.ria.ru/20220928/dve-amerikanskie-gaubitsy-unichtozheny-silami-vs-rf-na-zavode-v-zaporozhe-1124649525.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости
Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS
Взвод американских РСЗО HIMARS разгромлен под Николаевом — Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Под Николаевом уничтожен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS и мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS… В районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", — рассказали в министерстве.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения шести украинских бригад по всей линии проведения, живая сила и военная техника в 148-ми районах, добавили в министерстве.
"Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", — рассказали в Минобороны.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.