https://crimea.ria.ru/20220930/pod-nikolaevom-unichtozhen-vzvod-amerikanskikh-rszo-himars-1124674630.html

Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS

Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS

Под Николаевом уничтожен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS и мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T14:12

2022-09-30T14:12

2022-09-30T14:12

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/02/1123422019_115:0:963:477_1920x0_80_0_0_b190bd651369926566a8f5498af781a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Под Николаевом уничтожен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS и мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения шести украинских бригад по всей линии проведения, живая сила и военная техника в 148-ми районах, добавили в министерстве. "Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", — рассказали в Минобороны.Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", — рассказали в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-izmeneniya-statusa-spetsoperatsii-1124665123.html

https://crimea.ria.ru/20220929/armiya-rossii-udarila-po-inostrannomu-legionu--unichtozheny-80-naemnikov-1124663548.html

https://crimea.ria.ru/20220928/dve-amerikanskie-gaubitsy-unichtozheny-silami-vs-rf-na-zavode-v-zaporozhe-1124649525.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости