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ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков
ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков - РИА Новости Крым, 30.09.2022
ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков
Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав Российской Федерации в рамках границ 2014 года. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T13:04
2022-09-30T13:04
2022-09-30T13:04
дмитрий песков
российская федерация (россия, рф)
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав Российской Федерации в рамках границ 2014 года. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости."Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года", – сказал Пеков.Еще неосвобожденную часть территории ДНР предстоит освободить, так как в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года", подчеркнул он.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Георгиевском зале Кремля в пятницу 30 сентября.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://crimea.ria.ru/20220930/udary-po-novym-regionam-budut-schitat-aktom-agressii-protiv-rf--peskov-1124673526.html
российская федерация (россия, рф)
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков
Песков: ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах 2014 года, неосвобожденную часть освободят
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав Российской Федерации в рамках границ 2014 года. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года", – сказал Пеков.
Еще неосвобожденную часть территории ДНР предстоит освободить, так как в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года", подчеркнул он.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Георгиевском зале Кремля в пятницу 30 сентября.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.