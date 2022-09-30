https://crimea.ria.ru/20220930/lnr-i-dnr-voydut-v-sostav-rossii-v-granitsakh-2014-goda--peskov-1124673821.html

ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков

ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков - РИА Новости Крым, 30.09.2022

ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков

Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав Российской Федерации в рамках границ 2014 года. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T13:04

2022-09-30T13:04

2022-09-30T13:04

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав Российской Федерации в рамках границ 2014 года. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости."Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года", – сказал Пеков.Еще неосвобожденную часть территории ДНР предстоит освободить, так как в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года", подчеркнул он.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Георгиевском зале Кремля в пятницу 30 сентября.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://crimea.ria.ru/20220930/udary-po-novym-regionam-budut-schitat-aktom-agressii-protiv-rf--peskov-1124673526.html

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)