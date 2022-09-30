https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-izmeneniya-statusa-spetsoperatsii-1124665123.html

Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации

Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации

Переход специальной военной операции (СВО) в статус контртеррористической после присоединения к России новых территорий имеет смысл, но в таком случае в жизни... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T03:32

2022-09-30T03:32

2022-09-30T03:32

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Переход специальной военной операции (СВО) в статус контртеррористической после присоединения к России новых территорий имеет смысл, но в таком случае в жизни россиян наступят определенные изменения, считает ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что СВО на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдумов и вхождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что такое решение должно быть принято.Согласно действующему законодательству, контртеррористическая операция (КТО) – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.Кашканов отметил, что решение о проведении КТО предусматривает введение особого правового режима, предусматривающего ряд ограничений. Цель – ликвидация причин и источников террористической угрозы непосредственно на территории страны."Надо только четко понимать, что условия КТО вносят серьезные изменения в повседневную жизнь. Вводится достаточно много ограничений. Но надо задуматься и смоделировать ситуацию, что произойдет, если эти ограничения не вводить. Это очень важно. Потому что если не будет этого понимания, может наступить отрицание, а это не очень хорошо для страны", - пояснил эксперт.

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, политика