https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-izmeneniya-statusa-spetsoperatsii-1124665123.html
Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации
Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации
Переход специальной военной операции (СВО) в статус контртеррористической после присоединения к России новых территорий имеет смысл, но в таком случае в жизни... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T03:32
2022-09-30T03:32
2022-09-30T03:32
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Переход специальной военной операции (СВО) в статус контртеррористической после присоединения к России новых территорий имеет смысл, но в таком случае в жизни россиян наступят определенные изменения, считает ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что СВО на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдумов и вхождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что такое решение должно быть принято.Согласно действующему законодательству, контртеррористическая операция (КТО) – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.Кашканов отметил, что решение о проведении КТО предусматривает введение особого правового режима, предусматривающего ряд ограничений. Цель – ликвидация причин и источников террористической угрозы непосредственно на территории страны."Надо только четко понимать, что условия КТО вносят серьезные изменения в повседневную жизнь. Вводится достаточно много ограничений. Но надо задуматься и смоделировать ситуацию, что произойдет, если эти ограничения не вводить. Это очень важно. Потому что если не будет этого понимания, может наступить отрицание, а это не очень хорошо для страны", - пояснил эксперт.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, политика
Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации
Ветеран ФСО оценил вероятность перехода СВО в статус контртеррористической операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Переход специальной военной операции (СВО) в статус контртеррористической после присоединения к России новых территорий имеет смысл, но в таком случае в жизни россиян наступят определенные изменения, считает ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что СВО на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдумов и вхождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что такое решение должно быть принято.
"Полагаю, это (изменение статуса СВО – ред.) имеет смысл. Потому что если территории становятся российскими, то мы имеем полное право проводить на них контртеррористическую операцию в связи с угрозами, которые там существуют. В какой-то степени это даже наша обязанность", - сказал Кашканов на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Согласно действующему законодательству, контртеррористическая операция (КТО) – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
Кашканов отметил, что решение о проведении КТО предусматривает введение особого правового режима, предусматривающего ряд ограничений. Цель – ликвидация причин и источников террористической угрозы непосредственно на территории страны.
"Надо только четко понимать, что условия КТО вносят серьезные изменения в повседневную жизнь. Вводится достаточно много ограничений. Но надо задуматься и смоделировать ситуацию, что произойдет, если эти ограничения не вводить. Это очень важно. Потому что если не будет этого понимания, может наступить отрицание, а это не очень хорошо для страны", - пояснил эксперт.