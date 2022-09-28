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Когда освобожденные регионы войдут в состав России - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220928/kogda-osvobozhdennye-regiony-voydut-v-sostav-rossii-1124654229.html
Когда освобожденные регионы войдут в состав России
Когда освобожденные регионы войдут в состав России - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Когда освобожденные регионы войдут в состав России
Чтобы республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали субъектами России, должна пройти определенная процедура после референдума. Следом за ней... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T18:57
2022-09-28T18:57
новая жизнь на освобожденных территориях
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Чтобы республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали субъектами России, должна пройти определенная процедура после референдума. Следом за ней последует процесс интеграции новых территорий, который разбит на несколько шагов. Об этом РИА Новости Крым рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник."Начнется процесс интеграции, разбитый на шаги. Что-то будет схоже с системой интеграции Крыма, что-то будет иметь свои особенности. Потому что особенности все равно есть и военная составляющая там есть, что будет накладывать свои отпечатки. Сейчас уже есть достаточно понятный календарь действий", — рассказал Мирошник.Он пояснил, что прежде всего процесс референдумов должен быть завершен процедурно.Следующим шагом Мирошник назвал обеспечение безопасности на определенных территориях, так как это сейчас наиболее необходимо будущим новым гражданам России."Первое в этом процессе интеграции, чего ждут люди — это безопасность. В этом сегменте должно произойти реальное освоение территорий со стороны Российской Федерации и слияние военных подразделений. Они должны быть формализованы, структурированы и переведены под единое командование. Должно произойти военное слаживание и создание военной инфраструктуры РФ на всех четырех территориях. И далее, в этом случае уже военные больше разбираются, должна быть обеспечена безопасность", — считает он.После этого, по словам посла, будет следовать освобождение территорий, принадлежащих новым регионам."Всех территорий, которые конституционно принадлежат этим регионам. Это не обсуждается. Они должны быть зачищены и там должна быть обеспечена безопасность. Сегодня ЛНР освобождена, но ее безопасность не гарантируется и не обеспечивается в максимальной мере. Это будет вопрос приведения в сознание Украины, и дальнейшие военные действия будут направлены именно на обеспечение безопасности на этих территориях", — уверен Мирошник.За обеспечением безопасности, по его словам, последует синхронизация законодательства."Это и создание равных прав и условий всем жителям новых российских регионов, и предоставление российского гражданства, полного пакета всех прав и обязанностей, которыми наделяется гражданин РФ. И, конечно, создание соответствующей инфраструктуры для этого: правовой, социальной и структуры власти, которая должна будет интегрироваться с российскую систему. И здесь уже есть высочайший запрос у населения в части изменения подходов власти, ухода от каких-то непрозрачных вещей, которые диктовались тяжелой обстановкой. Люди ждут избавления от всего этого "счастья", так же, как ждут избавления от границ", — заявил посол.Мирошник отметил, что после этого последует проведение на новых территориях выборов всех уровней власти."Обязательно будут проведены выборы всех уровней власти. Вопрос только, когда. Сейчас, мое предположение, будет некий режим контртеррористической операции, который поставит определенные ограничения. До того момента, когда вся структура – и правовая, и социальная, и гражданская – будет готова к проведению выборов в соответствии с российским законодательством. Выборы пройдут, когда будут подготовлены все условия для того, чтобы они были полноценными и соответствовали всем стандартам. Это займет какое-то время", — заключил посол.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220928/mid-rossii-sdelal-zayavlenie-po-povodu-proshedshikh-referendumov-1124654002.html
https://crimea.ria.ru/20220928/chetyre-osvobozhdennykh-regiona-podderzhali-prisoedinenie-k-rossii-1124645356.html
https://crimea.ria.ru/20220928/v-kremle-otsenili-vozmozhnosti-byudzheta-posle-prisoedineniya-novykh-regionov-1124648628.html
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донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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Сергей Жабин
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, политика, общество, авторы
Когда освобожденные регионы войдут в состав России

Когда ЛНР и ДНР войдут в состав России

18:57 28.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлешмоб "С Россией навсегДА" в Луганске
Флешмоб С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Максим Захаров
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Чтобы республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали субъектами России, должна пройти определенная процедура после референдума. Следом за ней последует процесс интеграции новых территорий, который разбит на несколько шагов. Об этом РИА Новости Крым рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Начнется процесс интеграции, разбитый на шаги. Что-то будет схоже с системой интеграции Крыма, что-то будет иметь свои особенности. Потому что особенности все равно есть и военная составляющая там есть, что будет накладывать свои отпечатки. Сейчас уже есть достаточно понятный календарь действий", — рассказал Мирошник.
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МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
Он пояснил, что прежде всего процесс референдумов должен быть завершен процедурно.
"Должны последовать действия, которые прописаны российским законодательством. Должен быть заключен международный договор, в кавычках международный, о вхождении территорий в качестве субъектов. И должен быть принят конституционный федеральный закон о вступлении новых территорий в качестве субъектов в Российскую Федерацию. На этом процедура будет закончена. Но в этих документах будут определены дальнейшие шаги по интеграции", — объяснил посол.
Следующим шагом Мирошник назвал обеспечение безопасности на определенных территориях, так как это сейчас наиболее необходимо будущим новым гражданам России.
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Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
"Первое в этом процессе интеграции, чего ждут люди — это безопасность. В этом сегменте должно произойти реальное освоение территорий со стороны Российской Федерации и слияние военных подразделений. Они должны быть формализованы, структурированы и переведены под единое командование. Должно произойти военное слаживание и создание военной инфраструктуры РФ на всех четырех территориях. И далее, в этом случае уже военные больше разбираются, должна быть обеспечена безопасность", — считает он.
После этого, по словам посла, будет следовать освобождение территорий, принадлежащих новым регионам.
"Всех территорий, которые конституционно принадлежат этим регионам. Это не обсуждается. Они должны быть зачищены и там должна быть обеспечена безопасность. Сегодня ЛНР освобождена, но ее безопасность не гарантируется и не обеспечивается в максимальной мере. Это будет вопрос приведения в сознание Украины, и дальнейшие военные действия будут направлены именно на обеспечение безопасности на этих территориях", — уверен Мирошник.
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В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
За обеспечением безопасности, по его словам, последует синхронизация законодательства.
"Это и создание равных прав и условий всем жителям новых российских регионов, и предоставление российского гражданства, полного пакета всех прав и обязанностей, которыми наделяется гражданин РФ. И, конечно, создание соответствующей инфраструктуры для этого: правовой, социальной и структуры власти, которая должна будет интегрироваться с российскую систему. И здесь уже есть высочайший запрос у населения в части изменения подходов власти, ухода от каких-то непрозрачных вещей, которые диктовались тяжелой обстановкой. Люди ждут избавления от всего этого "счастья", так же, как ждут избавления от границ", — заявил посол.
Мирошник отметил, что после этого последует проведение на новых территориях выборов всех уровней власти.
"Обязательно будут проведены выборы всех уровней власти. Вопрос только, когда. Сейчас, мое предположение, будет некий режим контртеррористической операции, который поставит определенные ограничения. До того момента, когда вся структура – и правовая, и социальная, и гражданская – будет готова к проведению выборов в соответствии с российским законодательством. Выборы пройдут, когда будут подготовлены все условия для того, чтобы они были полноценными и соответствовали всем стандартам. Это займет какое-то время", — заключил посол.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьПолитикаОбществоАвторы
 
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