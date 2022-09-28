https://crimea.ria.ru/20220928/dve-amerikanskie-gaubitsy-unichtozheny-silami-vs-rf-na-zavode-v-zaporozhe-1124649525.html

Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье

Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье

Российские истребители сбили украинский Су-24 под Харьковом и уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье. Об этом в среду сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T14:16

2022-09-28T14:16

2022-09-28T14:16

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские истребители сбили украинский Су-24 под Харьковом и уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.Кроме того, в результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" было уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У", уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220928/vks-rossii-udarili-po-bronetankovomu-zavodu-v-kharkove--mo-1124648796.html

https://crimea.ria.ru/20220927/vs-rf-unichtozhili-stantsiyu-upravleniya-bpla-bayraktar-i-sbili-dva-mig-29-1124639298.html

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