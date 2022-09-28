Рейтинг@Mail.ru
Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220928/dve-amerikanskie-gaubitsy-unichtozheny-silami-vs-rf-na-zavode-v-zaporozhe-1124649525.html
Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье
Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье
Российские истребители сбили украинский Су-24 под Харьковом и уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье. Об этом в среду сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T14:16
2022-09-28T14:16
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124329734_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_32ee63079240795e34b6d465d5a93e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские истребители сбили украинский Су-24 под Харьковом и уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.Кроме того, в результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" было уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У", уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220928/vks-rossii-udarili-po-bronetankovomu-zavodu-v-kharkove--mo-1124648796.html
https://crimea.ria.ru/20220927/vs-rf-unichtozhili-stantsiyu-upravleniya-bpla-bayraktar-i-sbili-dva-mig-29-1124639298.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124329734_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_fb92f219466d8014270ea4a0154c6343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина, новости
Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье

МО: на заводе в Запорожье высокоточным ударом ВС РФ уничтожены американские гаубицы М777

14:16 28.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские истребители сбили украинский Су-24 под Харьковом и уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:37
ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове
Кроме того, в результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" было уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 13:27
ВС РФ уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У", уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
14:45В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
14:32В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна
14:16Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье
14:00Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн
13:37ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове
13:23В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
13:15Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину
13:02Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
12:17Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
12:13Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
11:52Как Крым готов к отопительному сезону
11:40Thank you, USA: слова Сикорского о "Северном потоке" должны оценить в ЕС
11:34В России стремительно растет смертность от COVID-19
11:10Трое погибших: СК завел дело из-за обстрела ВСУ "Луганскгаза"
11:05В Крыму на пожаре спасен человек
10:51Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО
10:43В Севастополе мужчина сорвался в балку
10:26Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса
10:19ЯМЭФ перенесли на 2023 год
Лента новостейМолния