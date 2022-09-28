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Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех
Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех
Число погибших в результате обстрела города Брянки в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ выросло до четырех. Об этом сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T15:48
2022-09-28T15:51
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обстрела города Брянки в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ выросло до четырех. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В СЦКК уточнили, что всего ВСУ выпустили 12 ракет типа M31 GMLRS.Ранее сообщалось, о гибели троих сотрудников предприятия "Луганскгаз" в Брянке, пятеро получили ранения. Следком России возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220928/troe-pogibshikh-sk-zavel-delo-iz-za-obstrela-vsu-luganskgaza-1124647099.html
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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), происшествия
Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех

СЦКК ЛНР: при обстреле города Брянка в ЛНР погибли четыре мирных жителя, двое ранены

15:48 28.09.2022 (обновлено: 15:51 28.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота следователей СК РФ в ЛНР
Работа следователей СК РФ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обстрела города Брянки в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ выросло до четырех. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Брянка с применением американской РСЗО M142 HIMARS, погибли четверо и ранены два мирных жителя, разрушен Брянковский участок ГП "Луганскгаз", повреждены 12 многоквартирных жилых домов, Брянковский электромеханический колледж, Детская школа искусств №1 и продуктовый магазин", – говорится в опубликованном в официальном Telegram-канале ведомстве сообщении.
Следователь СК РФ на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:10
Трое погибших: СК завел дело из-за обстрела ВСУ "Луганскгаза"
В СЦКК уточнили, что всего ВСУ выпустили 12 ракет типа M31 GMLRS.
Ранее сообщалось, о гибели троих сотрудников предприятия "Луганскгаз" в Брянке, пятеро получили ранения. Следком России возбудил уголовное дело.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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