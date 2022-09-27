https://crimea.ria.ru/20220927/vs-rf-unichtozhili-stantsiyu-upravleniya-bpla-bayraktar-i-sbili-dva-mig-29-1124639298.html
ВС РФ уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29
ВС РФ уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29 - РИА Новости Крым, 27.09.2022
ВС РФ уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую наземную станцию управления БПЛА "Байрактар", а также сбили над Херсонщиной два МиГ-29. Об... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T13:27
2022-09-27T13:27
2022-09-27T13:27
армия и флот
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую наземную станцию управления БПЛА "Байрактар", а также сбили над Херсонщиной два МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, системы ПВО сбили семь беспилотников в районе населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, а также Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220927/vsk-rossii-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-ukrainskogo-spetsnaza-gepard-1124639150.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
ВС РФ уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29
Российские военные уничтожили станцию управления БПЛА "Байрактар" и сбили два МиГ-29
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую наземную станцию управления БПЛА "Байрактар", а также сбили над Херсонщиной два МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, системы ПВО сбили семь беспилотников в районе населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, а также Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.