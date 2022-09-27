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Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт
Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт
Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проводятся не... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T13:37
2022-09-27T13:37
миа "россия сегодня"
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проводятся не для признания их итогов Западом, а для населения данных регионов и России в целом. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Референдумы, которые мы сейчас здесь проводим, мы проводим не для западных стран. Все равно Запад итоги этого референдума не признает никогда, независимо от того, что он прошел со всеми международными нормами. Референдумы делаются, прежде всего, для населения, которое живет здесь и которое живет в России. Это делается для нас самих, чтобы мы понимали, на каком уровне прозрачности это происходит", - сказал Григорьев на круглом столе "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом" на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, голосование происходит "на высочайшем уровне прозрачности, ясности, понимания и соблюдения всех международных норм", и это является самым важным.Что касается непризнания итогов референдумов, Григорьев напомнил, что западные страны на протяжении многих десятилетий не признавали страны Балтии частью Советского Союза, что не мешало СССР нормально существовать, вплоть до его распада.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит с 23 по 27 сентября. По итогам четвертого, предпоследнего дня голосования, явка в ЛНР составила 83,6%, в ДНР – 86,9%, в Херсонской и Запорожской областях – 63,5% и 66,4% соответственно.
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-khod-golosovaniya-i-yavka-za-chetyre-dnya-1124636825.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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миа "россия сегодня", политика
Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт

Член ОП РФ Григорьев: референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада

13:37 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области
Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проводятся не для признания их итогов Западом, а для населения данных регионов и России в целом. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:56
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"Референдумы, которые мы сейчас здесь проводим, мы проводим не для западных стран. Все равно Запад итоги этого референдума не признает никогда, независимо от того, что он прошел со всеми международными нормами. Референдумы делаются, прежде всего, для населения, которое живет здесь и которое живет в России. Это делается для нас самих, чтобы мы понимали, на каком уровне прозрачности это происходит", - сказал Григорьев на круглом столе "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом" на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
По словам эксперта, голосование происходит "на высочайшем уровне прозрачности, ясности, понимания и соблюдения всех международных норм", и это является самым важным.
Что касается непризнания итогов референдумов, Григорьев напомнил, что западные страны на протяжении многих десятилетий не признавали страны Балтии частью Советского Союза, что не мешало СССР нормально существовать, вплоть до его распада.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит с 23 по 27 сентября. По итогам четвертого, предпоследнего дня голосования, явка в ЛНР составила 83,6%, в ДНР – 86,9%, в Херсонской и Запорожской областях – 63,5% и 66,4% соответственно.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
 
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