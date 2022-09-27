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Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам

Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам

Легитимность референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не вызывает сомнений, а непризнание их итогов коллективным Западом ничего не РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T03:24

2022-09-27T03:24

2022-09-27T03:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Легитимность референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не вызывает сомнений, а непризнание их итогов коллективным Западом ничего не значит и является всего лишь очередным примером западной избирательной "демократии". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. 24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон признает эти регионы частью Украины, а референдумы "являются фикцией и нарушают международное право". Признавать итоги голосования отказываются и другие официальные лица стран G7 и НАТО."Хочу привести яркий пример: на современной политической карте 194 государства. Самое молодое - Южный Судан, который в 2011 году провел референдум по выход из состава Судана. Этому референдуму предшествовал кровопролитный конфликт, схожий с тем, что мы видели в течение 8 лет на Донбассе. И коллективный Запад приветствовал этот референдум, так как это проявление демократической воли жителей. Проявление демократической воли жителей Донбасса, а сегодня еще и жителей Запорожской и Херсонской областей, никого не интересует. Вот это та самая избирательная демократия. Разница в том, что референдум в южном Судане был выгоден США", - напоминает политолог.При этом Киселева уверена, что непринятие итогов референдума коллективным Западом ничего не изменит, поскольку сама процедура абсолютно легитимна. Если такое решение примут жители освобожденных территорий, их регионы станут частью России и будут интегрированы в российское пространство:"Ну, не признают, и что? Они и Крым не признали. Но мы живем и развиваемся. Непризнание на внутренних настроениях самих россиян никак не отражается. Что они не признают - это нас вообще не касается", - убеждена Киселева.При этом политолог уверена, что итоги народного волеизъявления будут однозначными, и подчеркивает, что к этому времени ни один из иностранных наблюдателей не заявил о нарушениях в процессе организации и проведения голосования:

https://crimea.ria.ru/20220926/yuzhnaya-osetiya-podderzhivaet-referendumy-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124625190.html

https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html

https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html

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