Рейтинг@Mail.ru
Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220927/politolog-ulichila-zapad-v-izbiratelnoy-demokratii-po-referendumam-1124632300.html
Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам
Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам
Легитимность референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не вызывает сомнений, а непризнание их итогов коллективным Западом ничего не РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T03:24
2022-09-27T03:24
мнения
радио "спутник в крыму"
политика
ситуация в донбассе: новости и комментарии
херсонская область
запорожская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124622740_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_438bea0e7e7e418a8e7ff28a86260c5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Легитимность референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не вызывает сомнений, а непризнание их итогов коллективным Западом ничего не значит и является всего лишь очередным примером западной избирательной "демократии". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. 24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон признает эти регионы частью Украины, а референдумы "являются фикцией и нарушают международное право". Признавать итоги голосования отказываются и другие официальные лица стран G7 и НАТО."Хочу привести яркий пример: на современной политической карте 194 государства. Самое молодое - Южный Судан, который в 2011 году провел референдум по выход из состава Судана. Этому референдуму предшествовал кровопролитный конфликт, схожий с тем, что мы видели в течение 8 лет на Донбассе. И коллективный Запад приветствовал этот референдум, так как это проявление демократической воли жителей. Проявление демократической воли жителей Донбасса, а сегодня еще и жителей Запорожской и Херсонской областей, никого не интересует. Вот это та самая избирательная демократия. Разница в том, что референдум в южном Судане был выгоден США", - напоминает политолог.При этом Киселева уверена, что непринятие итогов референдума коллективным Западом ничего не изменит, поскольку сама процедура абсолютно легитимна. Если такое решение примут жители освобожденных территорий, их регионы станут частью России и будут интегрированы в российское пространство:"Ну, не признают, и что? Они и Крым не признали. Но мы живем и развиваемся. Непризнание на внутренних настроениях самих россиян никак не отражается. Что они не признают - это нас вообще не касается", - убеждена Киселева.При этом политолог уверена, что итоги народного волеизъявления будут однозначными, и подчеркивает, что к этому времени ни один из иностранных наблюдателей не заявил о нарушениях в процессе организации и проведения голосования:
https://crimea.ria.ru/20220926/yuzhnaya-osetiya-podderzhivaet-referendumy-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124625190.html
https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html
https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124622740_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c88c44cf96ccce19d57f1a0c0c4b850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, ситуация в донбассе: новости и комментарии, херсонская область, запорожская область, общество
Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам

Непризнание референдумов является примером избирательной "демократии" Запада - политолог

03:24 27.09.2022
 
© РИА Новости КрымРеферендум в Чернобаевке херсонской области
Референдум в Чернобаевке херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Легитимность референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не вызывает сомнений, а непризнание их итогов коллективным Западом ничего не значит и является всего лишь очередным примером западной избирательной "демократии". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. 24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон признает эти регионы частью Украины, а референдумы "являются фикцией и нарушают международное право". Признавать итоги голосования отказываются и другие официальные лица стран G7 и НАТО.
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Вчера, 12:10
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
"Хочу привести яркий пример: на современной политической карте 194 государства. Самое молодое - Южный Судан, который в 2011 году провел референдум по выход из состава Судана. Этому референдуму предшествовал кровопролитный конфликт, схожий с тем, что мы видели в течение 8 лет на Донбассе. И коллективный Запад приветствовал этот референдум, так как это проявление демократической воли жителей. Проявление демократической воли жителей Донбасса, а сегодня еще и жителей Запорожской и Херсонской областей, никого не интересует. Вот это та самая избирательная демократия. Разница в том, что референдум в южном Судане был выгоден США", - напоминает политолог.
При этом Киселева уверена, что непринятие итогов референдума коллективным Западом ничего не изменит, поскольку сама процедура абсолютно легитимна. Если такое решение примут жители освобожденных территорий, их регионы станут частью России и будут интегрированы в российское пространство:
"Ну, не признают, и что? Они и Крым не признали. Но мы живем и развиваемся. Непризнание на внутренних настроениях самих россиян никак не отражается. Что они не признают - это нас вообще не касается", - убеждена Киселева.
Референдум на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:25Новая жизнь на освобожденных территориях
"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке
При этом политолог уверена, что итоги народного волеизъявления будут однозначными, и подчеркивает, что к этому времени ни один из иностранных наблюдателей не заявил о нарушениях в процессе организации и проведения голосования:
"Люди выбирают свое будущее. На Украине его нет. Его не может быть в стране, во главе которой стоят нацисты. Такая политика всегда приводит к краху государства. Совершенно понятно, почему люди за Россию. Я не слышала ни одного отрицательного отзыва иностранных наблюдателей - они все отмечают, что волеизъявление проходит добровольно. Людей никто не заставляет. А то, что нам пытаются рассказать о "дулах автоматов" - это охрана жизни людей, поскольку украинские националисты постоянно обстреливают мирное население", - констатировала она.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 14:43
Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаСитуация в Донбассе: новости и комментарииХерсонская областьЗапорожская областьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:24Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам
00:01Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
22:53Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
22:29Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
22:04Главные новости и заявления дня: 26 сентября
21:57Женщинам с какими именами не везет в любви
21:38Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
21:14Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
21:01Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
20:50Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ
20:39ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
19:58По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие
19:41В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана
19:19Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь
18:58Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан
18:31ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
18:14Устроивший стрельбу в школе Ижевска был болен шизофренией
18:06Кто не подлежит частичной мобилизации в России
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
Лента новостейМолния