https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-na-odnom-iz-rynkov-zagorelsya-torgovyy-pavilon-1124624700.html

В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон

В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон - РИА Новости Крым, 26.09.2022

В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон

На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T11:50

2022-09-26T11:50

2022-09-26T11:51

севастополь

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Он ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются."Все в порядке, распространения не произошло", – заключили в МЧС.Ранее в Севастополе горел Юмашевский рынок.

https://crimea.ria.ru/20220907/v-dzhankoe-na-pozhare-nashli-telo-muzhchiny-1124429133.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)