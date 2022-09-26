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В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон
На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T11:50
2022-09-26T11:51
севастополь
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Он ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются."Все в порядке, распространения не произошло", – заключили в МЧС.Ранее в Севастополе горел Юмашевский рынок.
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севастополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон

В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон с вещами, огонь ликвидирован

11:50 26.09.2022 (обновлено: 11:51 26.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым . ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"Поступило сообщение о пожаре в одном из торговых павильонов на Генерала Острякова. По прибытии было установлено, что горят вещи, бывшие в употреблении", – сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Он ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
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"Все в порядке, распространения не произошло", – заключили в МЧС.
Ранее в Севастополе горел Юмашевский рынок.
 
СевастопольПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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