https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-na-odnom-iz-rynkov-zagorelsya-torgovyy-pavilon-1124624700.html
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон
На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T11:50
2022-09-26T11:50
2022-09-26T11:51
севастополь
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121190689_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_255f05b3195803dbd05258109a57791a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На одном из крупных вещевых рынков в Севастополе вспыхнул пожар в павильоне с вещами, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Он ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются."Все в порядке, распространения не произошло", – заключили в МЧС.Ранее в Севастополе горел Юмашевский рынок.
https://crimea.ria.ru/20220907/v-dzhankoe-na-pozhare-nashli-telo-muzhchiny-1124429133.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121190689_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d2959d705e5aaac2de95b76d7e1d87d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон
В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон с вещами, огонь ликвидирован
11:50 26.09.2022 (обновлено: 11:51 26.09.2022)