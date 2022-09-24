https://crimea.ria.ru/20220924/informatsionnyy-detoks-kak-pomoch-ustavshemu-ot-novostey-cheloveku-1124613380.html

Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку

Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку

Многим людям тяжело переносить информационный груз и спокойно воспринимать все новости, которые валятся на голову, поэтому задача каждого человека - помогать... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T19:21

2022-09-24T19:21

2022-09-24T17:13

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Многим людям тяжело переносить информационный груз и спокойно воспринимать все новости, которые валятся на голову, поэтому задача каждого человека - помогать близким справиться с этой усталостью. Такое мнение выразил психолог Владимир Крупин.По словам специалиста, в трудную минуту близкому человеку нужно помочь найти любой отдых от новостей – это может быть прогулка, велопоездка, поход в кино или вечер в ресторане. Самым простым способом станет временный отдых от телефона, для этого можно просто выключить его на несколько часов."Любой информационный детокс будет хорош. Есть то, от чего нам себя очень сложно изолировать. Мы все равно ходим на улицу, у нас есть работа и учеба. Но многое зависит от нас самих. Так, люди, как правило, залипают в информационных лентах, сейчас это распространено", — цитирует эксперта "Вечерняя Москва".В качестве первоочередной задачи врач советует ввести режим просмотра новостных лент. И уделить больше времени общению с людьми.Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян осенью впадают в хандру, и пришли к выводу, что 34% жителей страны побеждают ее с помощью секса с любимым человеком, а еще 32% жителей страны для хорошего настроения покупают ювелирные украшения.

https://crimea.ria.ru/20220304/kak-zaschititsya-ot-informatsionnykh-atak-i-opasnykh-manipulyatsiy--sotsiolog-1122587843.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, совет эксперта