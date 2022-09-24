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Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку
Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку
Многим людям тяжело переносить информационный груз и спокойно воспринимать все новости, которые валятся на голову, поэтому задача каждого человека - помогать... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T19:21
2022-09-24T17:13
психология
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Многим людям тяжело переносить информационный груз и спокойно воспринимать все новости, которые валятся на голову, поэтому задача каждого человека - помогать близким справиться с этой усталостью. Такое мнение выразил психолог Владимир Крупин.По словам специалиста, в трудную минуту близкому человеку нужно помочь найти любой отдых от новостей – это может быть прогулка, велопоездка, поход в кино или вечер в ресторане. Самым простым способом станет временный отдых от телефона, для этого можно просто выключить его на несколько часов."Любой информационный детокс будет хорош. Есть то, от чего нам себя очень сложно изолировать. Мы все равно ходим на улицу, у нас есть работа и учеба. Но многое зависит от нас самих. Так, люди, как правило, залипают в информационных лентах, сейчас это распространено", — цитирует эксперта "Вечерняя Москва".В качестве первоочередной задачи врач советует ввести режим просмотра новостных лент. И уделить больше времени общению с людьми.Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян осенью впадают в хандру, и пришли к выводу, что 34% жителей страны побеждают ее с помощью секса с любимым человеком, а еще 32% жителей страны для хорошего настроения покупают ювелирные украшения.
https://crimea.ria.ru/20220304/kak-zaschititsya-ot-informatsionnykh-atak-i-opasnykh-manipulyatsiy--sotsiolog-1122587843.html
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психология, совет эксперта
Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку

Психолог Крупин рассказал, как помочь близким побороть усталость от новостей

19:21 24.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Многим людям тяжело переносить информационный груз и спокойно воспринимать все новости, которые валятся на голову, поэтому задача каждого человека - помогать близким справиться с этой усталостью. Такое мнение выразил психолог Владимир Крупин.
По словам специалиста, в трудную минуту близкому человеку нужно помочь найти любой отдых от новостей – это может быть прогулка, велопоездка, поход в кино или вечер в ресторане. Самым простым способом станет временный отдых от телефона, для этого можно просто выключить его на несколько часов.
"Любой информационный детокс будет хорош. Есть то, от чего нам себя очень сложно изолировать. Мы все равно ходим на улицу, у нас есть работа и учеба. Но многое зависит от нас самих. Так, люди, как правило, залипают в информационных лентах, сейчас это распространено", — цитирует эксперта "Вечерняя Москва".
В качестве первоочередной задачи врач советует ввести режим просмотра новостных лент. И уделить больше времени общению с людьми.
"Даже если говорить с близкими, то это совершенно не то же самое, что листать информационную ленту. Пусть даже на те же самые темы. Это все равно не вход в нас информации, а некоторый выход ее из нас. Это разгрузка для человека", — подытожил Крупин.
Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян осенью впадают в хандру, и пришли к выводу, что 34% жителей страны побеждают ее с помощью секса с любимым человеком, а еще 32% жителей страны для хорошего настроения покупают ювелирные украшения.
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